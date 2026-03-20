Европа не знает, как разблокировать Ормузский пролив во время войны, – Bloomberg

Европейские лидеры отказываются выполнять требования Вашингтона.

Внимание всего мира приковано к Ормузскому проливу, от которого зависит благосостояние миллионов людей, однако безопасного выхода из кризиса пока не видно. Ситуация вокруг транспортировки энергоносителей зашла в тупик из-за разногласий между ключевыми игроками на международной арене, сообщает издание Bloomberg.

Министр обороны Великобритании Эл Карнс отмечает, что обсуждение военной поддержки региона находится лишь на "очень ранних стадиях". Чиновник подчеркивает, что обычного сопровождения кораблей будет недостаточно для защиты от современных угроз, поскольку ситуация требует чрезвычайно сложного сочетания воздушных и морских ударных возможностей.

В свою очередь, глава британского оборонного ведомства Джон Хили предупреждает о другой опасности: по его данным, Иран, вероятно, уже приступил к минированию вод в проливе. Это делает любые попытки коммерческого судоходства смертельно рискованными.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами довольно резко акцентирует внимание на уязвимости этого пути. Он рассказал, что Иран находится на грани, а сам пролив заблокировать очень легко.

"Можно взять двух человек, и они бросят в воду несколько бомб, и это уже задержит процесс", – подчеркнул он в четверг.

В противовес американской позиции президент Франции Эммануэль Макрон делится собственным видением ситуации. Он неоднократно заявлял, что Париж не будет участвовать в операциях по открытию пути сейчас, и настаивает, что любые усилия в будущем обязательно потребуют прямых переговоров с иранской стороной.

Министр торговли Великобритании Крис Брайант в комментарии для Sky News резюмирует общее беспокойство союзников. Он делится словами коллег из Персидского залива о том, что действия США выглядят непродуманными.

"Просто не похоже, что был какой-то план, или если он есть, то он меняется каждый день", – отметил он.

Эскалация и последствия

Ранее УНИАН писал, что Саудовская Аравия предложила возможность обойти заблокированный Ираном пролив, переправляя нефть через порт Янбу на Красном море. Однако такая альтернатива имеет существенные ограничения из-за недостаточной пропускной способности трубопровода до Янбу, что не позволяет транспортировать столько же нефти, сколько проходило через Ормузский пролив. Кроме того, путь в Азию через Красное море длиннее и дороже, что увеличивает расходы и время доставки.

Добавим, что эта война значительно ослабляет позиции Трампа и подрывает его влияние на международной арене. Из-за затяжного конфликта Иран сохраняет инициативу и влияет на глобальные энергетические рынки, что вызывает рост цен и экономические риски для США. Это также подрывает поддержку Трампа среди союзников и может ограничить его возможности в достижении политических целей. Аналитики отмечают, что президент "очень плохо переносит поражения", и затяжная война может спровоцировать более радикальные решения или внутриполитические последствия для него.

