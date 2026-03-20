Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в день весеннего равноденствия

Отсчёт начнётся сегодня в 16:45 по киевскому времени.

Сегодня, 20 марта, день весеннего равноденствия – время, когда продолжительность дня почти равна ночи.

"День весеннего равноденствия в этом году приходится на 20 марта, и его отсчет начнется в 16 часов 45 минут по киевскому времени", – сообщила на своей странице известная синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сегодня серьезных осадков в Украине не ожидается, а температура воздуха будет невысокой. В течение дня ожидается +7...+12 градусов, на юго-востоке немного теплее, +9...+14 градусов.

Видео дня

Погода в Киеве - прогноз на 20 марта

В Киеве, по данным Натальи Диденко, 20 марта также без существенных осадков, а днем воздух прогреется до +7...+10 градусов.

День весеннего равноденствия - что стоит знать

День весеннего равноденствия – это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, и продолжительность дня почти равна ночи по всей Земле. Обычно он приходится на 20–21 марта и считается астрономическим началом весны в Северном полушарии. С этого дня световой день начинает увеличиваться, а природа постепенно пробуждается после зимы. В разных культурах это время связано с обновлением, балансом и началом нового цикла жизни.

