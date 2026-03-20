РФ атаковала Одесскую область: повреждены два иностранных судна, есть раненые

Также пострадал зерновой бункер, вспыхнул пожар.

Армия РФ в ночь на 20 марта атаковала Одесскую область, повреждены два иностранных судна. Об этом сообщает начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

По его словам, в результате ночной атаки врага ударными беспилотниками повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса, которые были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Также были повреждены административные здания. К сожалению, пострадали два человека, отметил чиновник. Кроме того, на территории порта повреждены зерновой бункер и оборудование. Пожары оперативно ликвидированы.

На местах происшествий продолжаются работы по устранению последствий. Правоохранительные органы фиксируют очередные военные преступления, совершенные российскими захватчиками.

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, от вражеской атаки пострадали двое гражданских лиц: 36-летний и 37-летний мужчины – их госпитализировали в больницу. Состояние средней тяжести. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления).

Как писал УНИАН, в ночь на 19 марта армия РФ нанесла по Одессе массированный удар с помощью дронов. Произошло частичное разрушение двух жилых многоэтажек, в целом повреждено более 10 жилых домов, в частности в центре города – многоквартирный дом. Пострадали трое гражданских лиц: 46-летняя и 69-летняя женщины, которых доставили в больницу, а также 31-летний мужчина – ему оказали помощь на месте. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

