В Дании готовились к нападению США на Гренландию, собирались взрывать аэродромы, – DR

Дания и ее европейские союзники готовились к возможному нападению Соединенных Штатов Америки на Гренландию. Все из-за территориальных претензий американского лидера Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале издания DR, которое беседовало с ключевыми источниками в правительстве Дании, высшим офицерским составом, а также высокопоставленными чиновниками и источниками в разведке Дании, Франции и Германии.

В частности, когда датских солдат спешно перебрасывали на остров, у них с собой была взрывчатка. В случае необходимости военные могли взорвать взлетно-посадочные полосы в Нууке и Кангерлуссуаке. Это помешало бы высадке американских войск, если бы Трамп пошел на силовой захват острова. В грузе также была кровь, чтобы раненые могли получить помощь, если бы дело дошло до боевых столкновений.

Сообщается, что еще в начале 2025 года, вскоре после избрания Дональда Трампа президентом США, Дания активно искала политическую поддержку. Копенгаген стремился избежать эскалации с Вашингтоном, но и не собирался капитулировать, если бы дело дошло до нападения на Гренландию.

Однако уже в январе 2026 года Дания ускорила развертывание сил на острове. Поводом для этого стала, в частности, операция США в Венесуэле, когда был задержан диктатор Николас Мадуро, говорят собеседники издания.

"В кратчайшие сроки сначала передовой отряд, состоявший из датских, французских, немецких, норвежских и шведских солдат, был переброшен самолетами в Нуук и Кангерлуссуак. Сразу за ними двинулись основные силы, в состав которых вошли бойцы Драгунского полка из Хольстебро, элитные спецназовцы из Егерского корпуса (Jægerkorpset) и французские альпийские стрелки, специально обученные для ведения войны в условиях экстремального холода и горной местности", – говорится в материале.

В то же время в направлении Северной Атлантики были отправлены датские истребители и французский военный корабль, добавляют авторы.

Целью присутствия на земле контингента под флагами разных стран было поставить США перед необходимостью совершить масштабный враждебный акт, если бы Трамп действительно захотел захватить Гренландию военным путем. Один из источников отметил, что это были не учения, а более серьезное дело.

Амбиции Трампа в отношении Гренландии

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не раз высказывался о "приобретении" Гренландии. Он допускал и другие пути установления контроля над островом.

Вице-президент США Джей Ди Венс говорил, что Гренландия имеет стратегическое значение для национальной безопасности Америки. По его словам, Дания якобы недостаточно инвестирует в безопасность острова, а ответственность за его защиту на самом деле несет Вашингтон.

