Ким Чен Ын показал новый танк со 'стопроцентной' защитой от дронов (фото)

Северная Корея представила новые боевые танки, которые, по утверждению властей, способны блокировать ракетные и беспилотные атаки со "стопроцентной эффективностью". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство (KCNA).

По данным СМИ, Ким Чен Ын вместе в сдочерью Чжу Э руководил учениями с участием новых танков, имитирующими удар, рейд и захват вражеских оборонительных линий.

"Танк перехватил 100% противотанковых ракет и беспилотников, атаковавших его с разных позиций и направлений", – говорится в сообщении СМИ, при этом отмечается, что это доказало эффективность "системы активной защиты" танков.

Видео дня

По словам Кима, разработка нового танка заняла семь лет, при этом основное внимание уделялось повышению его защиты. Он будет служить основным боевым танком страны и поможет модернизировать операции северокорейских сил, добавил он.

На фотографиях с учений, опубликованных государственными СМИ, северокорейский лидер проехал на одном из танков вместе со своей дочерью. Ранее её уже показали стреляющей из оружия во время учений вместе с отцом. Южнокорейские разведывательные службы считают, что девушку могут назначить следующим лидером Северной Кореи.

"Ким Джу Э выходит за рамки роли простого наблюдателя и теперь создает образ как воина, так и командира", – сказал Лим Ыль-чхоль, профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам.

КНДР - новости

Ранее Bloomberg писал, что Северная Корея передала России для войны против Украины вооружение и военный контингент, совокупная стоимость которых может достигать 14 миллиардов долларов. Большую часть этой суммы Пхеньян получает не в денежном эквиваленте, а в форме секретных военных разработок.

Также напомним, что в 2026 году в КНДР прошли парламентские выборы. Правящая Трудовая партия и ее союзники получили почти полную поддержку избирателей. Ким Чен Ын набрал 99,93% голосов, а явка избирателей якобы достигла 99,99%.

