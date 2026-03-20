Фицо пригрозил принять 'дальнейшие меры' против Украины из-за нефтепровода 'Дружба'

По словам политика, ЕС якобы не может заставить президента Зеленского разрешить немедленную инспекцию поврежденного трубопровода.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может пойти на новые меры против Украины в связи с прекращением поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам Фицо, во время своего выступления на заседании Евросовета он сообщил, что в Словакии объявлено "чрезвычайное положение в сфере нефтеснабжения". Также он заявил о "практических трудностях, вызванных односторонним решением президента Украины Владимира Зеленского о прекращении поставок российской нефти".

В то же время Фицо подчеркнул, что "Словакия и Венгрия имеют право получать российскую нефть до конца 2027 года не только по нефтепроводу "Дружба", но и морским путем". По его словам, ситуацию на топливном рынке сильно осложняет и война США и Израиля против Ирана.

Видео дня

"Я еще раз подчеркнул, что странно, что после всего, что ЕС сделал для Украины, мы как крупная международная организация не можем убедить или заставить президента Зеленского разрешить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее возобновление работы", - отметил политик.

Он добавил, что Словакия готова "принять дальнейшие меры против Украины, если ее политическое руководство будет продолжать умышленно наносить экономический ущерб" стране.

Также Фицо сказал, что "поставил вопрос, является ли это преднамеренной попыткой окончательно отрезать Словакию и Венгрию от поставок российской нефти".

"Я также высказал мнение, что, постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью смены нынешнего венгерского правительства", - подчеркнул он.

Нефтепровод "Дружба" - последние новости

Ранее Reuters писал, что эксперты ЕС прибыли в Украину для проверки нефтепровода "Дружба". Как отметил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, "техническая рабочая группа" должна помочь "Нафтогазу" и его дочерней компании "Укртранснафта" восстановить трубопровод "в соответствии с самыми высокими европейскими инженерными стандартами и стандартами безопасности, а также предотвратить дальнейшие террористические атаки".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда российская нефть может снова потечь по трубопроводу "Дружба". По его словам, это может произойти уже через полтора месяца.

"Ремонтные работы по созданию обходного решения близки к завершению. Мы ожидаем, что в течение примерно полутора месяцев технические возможности насосной станции "Броды" будут восстановлены. Это обеспечит полное возобновление потоков, конечно, при условии отсутствия каких-либо дальнейших атак со стороны России", - сказал глава государства.

