Можно ли спасти хлеб, если он заплесневел: ответ экспертов

Даже небольшой налёт плесени – повод выбросить весь хлеб. Эксперты предупреждают: опасность может быть невидимой.

Если на хлебе появилась плесень, это не только неприятно, но и потенциально опасно. Как говорится на сайте Марты Стюарт, поверхностный налёт – лишь часть проблемы. Плесень может вызывать аллергические реакции и проблемы с дыханием, включая астму, отмечает специалист по питанию и микологии Николь Гаррисон.

При этом невозможно определить "на глаз", насколько опасен конкретный вид плесени. Без лабораторных исследований нельзя исключить наличие микотоксинов – веществ, которые могут быть вредны для здоровья. Поэтому эксперты рекомендуют не рисковать и не употреблять такой продукт.

Особенно осторожными должны быть дети, беременные, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет – им лучше полностью избегать контакта с плесенью, подчёркивает профессор экологического здоровья Геворк Казанчян.

Плесень – это грибок, который развивается во влажной среде. Его споры присутствуют повсюду и легко попадают в продукты. На хлебе плесень появляется при сочетании влаги, тепла и времени. Даже если виден только один поражённый кусок, это не значит, что остальной хлеб безопасен.

Как объясняет Гаррисон, основная часть грибка скрыта внутри продукта. Видимые пятна – лишь "верхушка айсберга", а под поверхностью уже может быть разветвлённая структура мицелия.

Именно поэтому эксперты сходятся во мнении: если хлеб заплесневел, выбрасывать нужно весь батон. Чтобы избежать этого, хлеб лучше хранить в сухом месте, а для длительного хранения – замораживать, а не держать в холодильнике.

