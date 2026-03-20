Люди захватили Землю быстрее, чем это может объяснить эволюция

Секрет нашего успеха кроется не в биологической адаптации.

Люди расселились по всему миру со скоростью, с которой не сравнится ни одно другое дикое позвоночное. Мы живем в пустынях, тропических лесах, высокогорьях и в условиях глубокого холода. Большинство животных не могут справиться даже с малой частью этого диапазона.

Так как же одному виду это удалось? Новое исследование Университета штата Аризона (ASU) утверждает, что основной ответ кроется не в наших генах. Он – в нашей культуре, пишет Earth.

Как люди достигли глобального доминирования

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Эволюционный антрополог Чарльз Перро утверждает, что люди стали доминировать в глобальном масштабе в основном благодаря культурной эволюции – быстрому распространению инструментов, знаний и социальных норм, – а не в ожидании медленной генетической адаптации к каждой новой среде.

"Когда люди перемещались в новые среды, им не нужно было ждать генетических мутаций, чтобы адаптироваться к арктическому холоду, тропическим лесам, пустыням или высокогорью", – заявляет Перро, научный сотрудник ASU.

Вместо этого люди адаптировались через культурно передаваемые технологии, экологические знания и кооперативные социальные нормы. Инновации в одежде, жилье, стратегиях охоты, обработке пищи и социальной организации могли быстро распространяться через социальное обучение.

Цифры, которые делают человека исключением

Перро переводит "захват планеты" людьми в жесткие цифры, и контраст огромен. Люди занимают около 132 миллионов квадратных километров суши. Для сравнения, типичный вид диких млекопитающих занимает около 165 квадратных километров. Это не просто небольшая разница. Это другая категория существования.

Аргумент Перро заключается в том, что если бы люди были обычными млекопитающими, полагающимися в основном на генетическую эволюцию, наше глобальное распространение выглядело бы совершенно иначе. Чтобы достичь такого же ареала, как наш, только за счет биологии, потребовалось бы огромное количество времени и диверсификации – того вида, который обычно получается при разделении на множество видов, адаптирующихся по отдельности.

Культура как кратчайший путь

Генетическая адаптация реальна, и у людей ее достаточно. Но изменения на основе генов обычно происходят медленно, особенно когда популяция мала или когда среда меняется быстрее, чем могут распространяться мутации. Культура работает иначе. Если одна группа находит лучший способ шить одежду, хранить еду, охотиться или строить жилье, эти знания могут быстро распространяться через обучение, подражание и обмен. Адаптация может перепрыгивать от человека к человеку и от группы к группе, не нуждаясь в новой ДНК.

Перро утверждает, что эта система культурного наследования, по сути, дает людям второй двигатель эволюции. Она позволяет нам приспосабливаться к новому экологическому давлению в те сроки, которые были бы невозможны только через биологию. "Это исследование помогает поместить уникальность человека в измеримую эволюционную перспективу", – заявил Перро. "Мы часто говорим, что культура делает нас другими, но здесь мы можем оценить, насколько именно.

Результаты предполагают, что культурная эволюция сжала то, что обычно потребовало бы примерно 88 миллионов лет биологической диверсификации, в период около 300 000 лет внутри одного вида". Другими словами, культура не просто немного помогла. В его модели она колоссально ускорила то, что обычно заняло бы у линии млекопитающих почти невообразимое количество времени.

Своеобразная "адаптивная радиация"

В биологии "адаптивная радиация" обычно относится к разделению линии на множество видов, каждый из которых специализируется на различных средах. Вспомните вьюрков Дарвина или млекопитающих, занявших ниши после вымирания динозавров. Перро предполагает, что недавняя история человечества выглядит аналогично по результату – быстрое расширение в разнообразные места обитания, – но механизм здесь другой. Людям не потребовались тысячи новых видов, чтобы сделать это. Мы остались одним видом и вместо этого диверсифицировались культурно.

"Это переосмысливает недавнюю историю человечества как своего рода адаптивную радиацию, но основанную на культурной диверсификации, а не на видообразовании. Это показывает, что добавление системы культурного наследования меняет то, насколько быстро и широко может распространяться линия", – пояснил он.

Таким образом, вместо ветвления видов вы получаете ветвление наборов инструментов. Ветвление образов жизни. Вы получаете системы локальных знаний, которые подходят конкретному месту и могут распространяться или объединяться при встрече людей.

Географический ареал человеческого масштаба

Перро подошел к этому как к проблеме макроэволюции, используя широкие сравнения среди млекопитающих, чтобы оценить, что обычно требуется для достижения географического ареала человеческого масштаба. Сначала он составил карты географических ареалов для почти 6000 видов наземных млекопитающих, затем объединил эти ареалы в более крупные биологические группы, такие как роды, семейства и отряды.

Это позволило ему сравнить размер и экологическое разнообразие ареалов млекопитающих с глобальным ареалом человека. Затем он смоделировал, как размер ареала соотносится с тремя показателями эволюционных изменений: возрастом линии, количеством видов и вариацией массы тела. Эти взаимосвязи дают возможность оценить, какая биологическая диверсификация обычно необходима группам млекопитающих для достижения огромных ареалов.

Наконец, он сравнил ареалы видов млекопитающих с территориями человеческих культурных групп. Эта последняя часть призвана зафиксировать нечто отличительное в людях: как вид мы являемся глобальными универсалами, но как культурные группы мы часто узко специализированы к местным условиям. Перро утверждает, что культурная эволюция делает это возможным – один вид, который может быть везде, но по-разному.

Культура как главная эволюционная сила

На одном уровне исследование посвящено уникальности человека. Но оно также посвящено созданию инструментов для изучения человеческой эволюции с использованием того же количественного подхода, который исследователи применяют к другим животным. "Это исследование является частью более широких усилий по созданию количественной науки о макроэволюции человека", – подчеркнул Перро.

Объединяя большие сравнительные наборы данных с эволюционной теорией, мы можем начать измерять отличительную роль культуры в формировании траектории нашего вида способом, который раньше был почти невозможен. Главный вывод заключается в том, что культура – это не просто украшение поверх биологии.

С этой точки зрения, это мощная эволюционная сила, позволяющая людям адаптироваться и расширяться со скоростью, которую одна биология позволяет крайне редко. Вот почему нам не потребовались миллионы лет, чтобы захватить мир. Нам понадобились идеи, которые могли перемещаться быстрее, чем гены.

Ранее УНИАН сообщал, що в одній з пустель виявили людські сліди віком 120 тисяч років.

Вас также могут заинтересовать новости: