Ущерб на сотни миллионов: полиция проводит массовые обыски в медучреждениях по всей Украине

Основанием для обысков послужили факты присвоения бюджетных средств, выделенных на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Полиция проводит 70 обысков в медицинских учреждениях по всей Украине из-за нанесенного ущерба на сотни миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции в Telegram.

"Полицейские документируют схемы присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий", – отмечается в сообщении.

В частности, речь идет о фиктивных медицинских услугах и манипуляциях с данными в электронной системе здравоохранения.

Видео дня

"По предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен", – заявляют в полиции.

В связи с этим правоохранительные органы при содействии Министерства здравоохранения и Национальной службы здравоохранения Украины проводят комплекс мер по фиксации противоправной деятельности и установлению всех причастных лиц.

Отмечается, что досудебное расследование проводится по фактам присвоения и растраты имущества (ст. 191), злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364), служебного подлога (ст. 366), вмешательства в работу автоматизированных систем (ст. 362), служебной халатности (ст. 367) и легализации доходов, полученных преступным путем (ст. 209) Уголовного кодекса Украины.

Коррупция в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, недавно в Днепропетровской области раскрыты две коррупционные схемы, участники которых нанесли государству ущерб в размере более 14 млн грн во время строительства оборонительных рубежей.

Также Служба безопасности, Национальная полиция и прокуратура раскрыли схему хищения 50 миллионов гривен, предназначенных на аварийно-восстановительные работы Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС) после российских обстрелов.

