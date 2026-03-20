Длиной 5 метров и весом в полтонны: какая самая крупная в мире рептилия

Этот высший хищник живет во многих морских местообитаниях, от восточного побережья Индии до Юго-Восточной Азии и северной Австралии.

Существует множество преувеличенных сообщений о размерах крокодилов, включая Криса, крокодила из Квинсленда в Австралии, длина которого, как утверждается, составляла 8,64 метра. Об том пишет discoverwildlife.

Фактических доказательств размеров Криса очень мало, но бесспорно то, что морские крокодилы - Crocodylus porosus - являются самыми крупными рептилиями на Земле.

В то время как взрослые самцы морских крокодилов в среднем достигают 5 метров в длину и весят 500 кг, самки значительно меньше, обычно менее 3 метров в длину и весят менее 100 кг.

Интересно, что самый крупный зарегистрированный морской крокодил имел длину около 6,3 метра и, по оценкам, весил от 1500 до 2000 кг. Также общепринято, что в прошлом, вероятно, жили крокодилы длиной до 7 метров.

Этот высший хищник живет во многих морских местообитаниях, от восточного побережья Индии до Юго-Восточной Азии и северной Австралии. Морские крокодилы могут жить более 70 лет, хотя есть сообщения о том, что нильский крокодил в неволе прожил значительно дольше.

По размерам за морским крокодилом следуют нильский крокодил и оринокский крокодил.

На кого охотится морской крокодил

Взрослые особи плоскоспинных черепах проводят много времени в мутной воде, питаясь на илистом морском дне. В основном плотоядные, эти черепахи любят поедать мелководных беспозвоночных, таких как морские огурцы, моллюски, креветки и другие морские беспозвоночные.

Интересно, что они - любимая добыча главного хищника - морского крокодила.

