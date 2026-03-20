'Не детские игрушки': Кулеба ответил, решится ли Иран атаковать Украину

Иран вряд ли решится атаковать Украину, несмотря на громкие заявления на фоне напряженности на Ближнем Востоке. Об этом в эфире 24 канала заявил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба, пояснив, что у Тегерана нет ни военных, ни политических причин для такого шага.

По его словам, даже демонстративный удар "ради показа силы" выглядит маловероятным, ведь подобные действия не имеют практического смысла. Кулеба подчеркнул, что Украина также обладает дальнобойными возможностями.

"Мы тоже. Я не знаю, на сколько наша "Фламинго" летает. На полторы тысячи точно летает. Дотянем ее до двух тысяч и запустим по Ирану. Но зачем? Это же не детские игрушки", – отметил он.

Экс-министр подчеркнул, что для любого удара должна существовать четкая цель – политическая или военная. В то же время в Украине таких целей для Ирана он не видит.

Кроме того, Тегеран вряд ли будет стремиться открыто втягиваться в войну на стороне России, поскольку не получит от Москвы достаточной поддержки. Также иранское руководство осознает свою роль в передаче технологий дронов, которые уже используются российской армией.

Кулеба добавил, что сейчас для Ирана гораздо важнее сохранять свои ракеты и беспилотники для собственных региональных задач, а не тратить их на удары по Украине.

Иран угрожает Украине – что известно

Ранее высокопоставленные чиновники Ирана заявили, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает всю украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

В свою очередь, в украинском МИД напомнили, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, поскольку предоставляет России дроны и технологии для войны против Украины.

Комментируя эти заявления, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится угроз со стороны Ирана. По словам Зеленского, за последние четыре года, то есть с начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину, он слышал много таких сообщений.

