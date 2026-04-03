Действительно ли после СЗЧ только у штурмовики: у военного омбудсмена объяснили систему

Существуют требования в отношении воинских частей приоритетного комплектования, к которым, в частности, относятся и штурмовые.

При возвращении военнослужащего на службу после самовольного оставления части (СОЧ, далее СЗЧ) не предусмотрено возвращение именно в штурмовые войска.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал Руслан Цыганков, первый заместитель военного омбудсмена. Он отметил, что согласно нормативным документам о порядке восстановления на военной службе, то есть возвращения в бригаду, это не определено.

"Существуют требования в отношении воинских частей приоритетного комплектования. И именно в таком ракурсе военнослужащие возвращаются в части приоритетного комплектования", – отметил Цыганков.

В то же время он отметил, что штурмовые войска являются воинскими частями приоритетного комплектования. "Они, конечно, могут попасть в штурмовые войска", – пояснил первый заместитель военного омбудсмена.

Возвращение после самовольного оставления части

Как сообщал УНИАН, Генеральным штабом ВСУ было упрощено возвращение военнослужащих после самовольного оставления воинской части.

Главнокомандующий ВСУ исключил промежуточные звенья в обработке документов, в частности армейский корпус, оперативное командование, вид и т.д. Так, документы на назначение теперь подаются напрямую из воинской части в Генштаб ВСУ.

Отмечается, что эти шаги призваны ускорить назначение военнослужащих на должности, сделать процесс их перевода более прозрачным и устранить "манипуляции отдельных должностных лиц по препятствованию таким переводам".

