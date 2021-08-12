Во время заседания 11 августа суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам.

Суд завершил следствие по делу двух человек, обвиняемых в пособничестве в умышленном убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова 23 марта 2017 года в центре Киева, и перешел к дебатам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"В среду, 11 августа 2021 года, с участием прокурора Киевской городской прокуратуры начались судебные прения по делу в отношении двух лиц по обвинению в пособничестве в умышленном убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова", - говорится в сообщении.

Указывается, что во время заседания 11 августа суд завершил исследование доказательств и перешел к дебатам (прениям).

Прокурор в ходе прений попросил суд признать обвиняемых виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова из корыстных побуждений группой лиц, совершенному по заказу (ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины), и назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому. Кроме того, признать одного из обвиняемых также виновным в незаконном хранении оружия, назначив последнему наказание в виде 3 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

На следующем заседании суд планирует заслушать сторону защиты.

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Убийство Вороненкова - что известно

Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Непосредственный исполнитель убийства был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. Летом 2017 года правоохранители задержали двух подозреваемых - мужчину, который осуществлял наблюдение за потерпевшим, а также водителя, который подвозил киллера к месту совершения преступления.

Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова завершилось в мае 2018 года.

Автор: Константин Гончаров