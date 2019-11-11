В полиции озвучили главную версию убийства адвоката по делу Вороненкова

В отделение полиции с места происшествия были доставлены все участники конфликта, кроме травмированного мужчины, которого госпитализировали в больницу.

Полиция в качестве основной версии убийства адвоката Святослава Пархоменко, которого 10 ноября застрелили в лесу на Житомирщине, рассматривает конфликт между браконьерами и егерями.

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Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко, комментируя гибель адвоката, который защищал подозреваемых в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает «Обозреватель».

По словам Ващенко, в отделение полиции с места происшествия были доставлены все участники конфликта, кроме травмированного мужчины, которого госпитализировали в больницу. Он пока давать показания не может, поскольку находится в крайне тяжелом состоянии.

"Участники, которые были доставлены в отделение полиции, засвидетельствовали, и их версии мало чем отличаются друг от друга, что это конфликт, который возник между егерями и охотниками, которые находились в частных угодьях и не предоставили лицензию на охоту именно в этих угодьях. Между ними разгорелся конфликт и во время конфликта было сделано несколько выстрелов", – сообщила представительница Нацполиции.

Полиция изъяла оружие, из которого были осуществлены выстрелы. Это охотничье ружье, зарегистрированное в установленном порядке, и незарегистрированный пистолет "Браунинг".

"Полиция расследует уголовное производство по статье "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием". Рассматриваются все возможные версии, но пока что самым очевидным является конфликт между егерями и браконьерами", – отметила Ващенко.