Причиной этого является, в частности отсутствие в судах помещений, где можно будет разместить присяжных.

На внедрение суда присяжных в Украине после принятия соответствующего закона может уйти не один год. Об этом в эфире "Киев 24" сказала адвокат Татьяна Козаченко, отвечая на вопрос о будущей работе в Украине суда присяжных.

"Имплементация этого института будет очень тяжелой. В том числе, по материальной базе. На сегодняшний момент, если брать районные суды, то есть залы заседаний, где невозможно даже присутствовать сторонам, - настолько маленькие помещения", - отметила она.

Так, добавила Козаченко, для того, чтобы разместить восемь присяжных, необходимо иметь соответствующий зал. "Я не уверена, что такой зал, например, даже есть в Апелляционном суде, в первых инстанциях суда Киева. Если брать Печерский суд даже, я не знаю, - это, возможно, может быть актовый зал", - сказала адвокат.

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В то же время, учитывая, что во время военного положения количество тяжких преступлений увеличивается, потому что "многие преступления предусматривают пожизненное заключение, соответственно, имплементация этого института может занять время".

"Но это очень важный шаг на пути построения демократического государства и все же достижения цели правосудия. Чтобы это правосудие было максимально беспристрастным", - подчеркнула Козаченко.

По ее мнению, после принятия соответствующего закона в целом на его имплементацию может уйти не один год.

"То, что это произойдет за год или два, - это очень сомнительно, учитывая все же, что отсутствуют и помещения, и нужно принять материальную базу. И нужно непосредственно, чтобы Кабинет министров разработал порядок отбора присяжных. И имплементация вообще этой процедуры, их отбор, подготовка, принятие присяги", - сказала адвокат.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты о введении классического суда присяжных в Украине.

Предполагается, что вердикт присяжных о виновности лица считается принятым, если за него проголосуют не менее 7 из 8 присяжных.

Быть присяжным - гражданская обязанность, возраст присяжных - от 21 года. Присяжным предоставляются гарантии неприкосновенности судей на время исполнения ими обязанностей в суде (задержание, содержание под стражей и арест - с согласия Высшего совета правосудия).

Кроме того, присяжный получит вознаграждение на уровне должностного оклада судьи местного суда (в 2024 году - 63 тыс. грн в месяц). Также возмещаются расходы на проезд, аренда жилья и суточные.

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