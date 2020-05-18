Кабмин на неделе примет решение о запуске второго этапа выхода из карантина с 22 мая – Шмыгаль

Третий этап выхода из карантина планируется запустить с 1 июня.

Кабинет министров во время своего заседания в среду примет решение о продлении карантина, но при этом смягчит ограничительные меры уже с 22 мая.

Об этом во время эфира на телеканале ICTV заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали, к адаптивному карантину. Поэтому уже с 22 числа будет принято ряд смягчений относительно карантина. Мы позволим движение городского и пригородного наземного транспорта. Мы позволим проведения спортивных соревнований. Мы также откроем отели, кроме хостелов, работу отелей позволим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах. Мы позволим проводить службы из расчета один человек на десять квадратных метров», - сказал он.

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Также Шмыгаль заявил, что правительство с 25 мая позволит работу детских садов и метрополитена «в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация».

Также Кабмин рассчитывает, что третий этап выхода из карантина можно будет начать уже с 1 июня, если будут нормальные показатели по заболеваемости, заполнению койко-мест в больницах и количества тестирований на COVID-19.

Прокомментировал премьер и возможность восстановления авиасообщения.

«Авиасообщение, международное, в том числе, восстановится, предположительно, в июне. Но надо, чтобы возобновилось авиасообщение с теми странами, куда лететь. Самая скорая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения, не ранее 15 июня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, правительство начал общенациональный карантин еще в марте, и действует он до 22 мая.