ТРЦ Гулливер в Киеве — идеальное место для шопинга, ведь здесь расположено свыше 250 магазинов разной направленности. Большинство из них — бутики и магазины известных брендов, где вы можете обновить гардероб по доступной цене. Посмотреть полный список магазинов можно на официальном сайте ТРЦ. Рассмотрим три лучших бутика для всей семьи!

ANDRE TAN

ANDRE TAN — фирменный магазин знаменитого на весь мир украинского дизайнера. Он предлагает мужскую и женскую одежду сегмента smart couture. Это тонкое сочетание элегантности, модных трендов и практичности. Сезонные образы полюбились украинским покупателям благодаря оригинальному стилю и исключительному комфорту. Визит в бутик «Андре Тан» — прекрасная возможность пополнить гардероб дизайнерской одеждой по приемлемым ценам.

Особого внимания достойны коллекции образов для всей семьи — наряды для детей и взрослых идеально сочетаются между собой, поэтому прекрасно подойдут для повседневных луков или фотосессий. В отличие от многих других международных марок, ANDRE TAN предлагает одежду формата plus size, а еще здесь можно найти трендовые вышиванки.

Чтобы шопинг приносил еще больше радости, торгово-развлекательный центр Gulliver https://gullivercenter.com/ru предусмотрел фудкорты с лучшими заведениями. Здесь можно выпить чашку кофе, перекусить или полноценно пообедать, и, восполнив запас энергии, продолжить охоту за сезонными трендовыми новинками для своего гардероба.

STRADIVARIUS

STRADIVARIUS — испанский бренд, выпускающий элегантную, стильную, неординарную одежду для женщин. Производитель стремится предложить не только яркие новинки моды, но и комфортные базовые вещи для любой погоды. Сезонные коллекции включают женскую одежду, обувь, огромный ассортимент аксессуаров (сумки, солнцезащитные очки, бижутерию, головные уборы).

Недавно марка запустила серию мужской молодежной одежды, поэтому ценителям городского стиля однозначно стоит заглянуть в фирменный бутик. Бренд выгодно выделяется среди конкурентов стремлением создавать оригинальные модели, использовать в производстве натуральные материалы и одновременно сохранять демократичные цены на продукцию.

BERSHKA

BERSHKA — пожалуй, самый популярная торговая марка молодежной одежды в мире! Основное стилистическое направление бренда — casual. Здесь вы подберете максимально комфортные, практичные и стильные образы на каждый день. В бутике представлены женская и мужская одежда, обувь, аксессуары. Ассортимент позволяет собрать тотал-лук, не выходя из фирменного магазина!

Покупатели также ценят BERSHKA за возможность подобрать дерзкий, неординарный молодежный образ. Пустите в свой гардероб яркие цвета, неординарные принты и фасоны!

Торговый центр Gulliver позволяет оценить преимущества и других торговых марок и брендов. Комплекс объединил под своей крышей лучшие магазины. Посетить торгово-развлекательный центр на Печерске стоит еще и потому, что это одно из самых высоких зданий столицы. Гостей ждут великолепные панорамы города и возможность поучаствовать в небольшой «пассивной» экскурсии — с 34-го этажа открывается вид на близлежащие районы Киева. ТРЦ Gulliver — лучшее место для продуктивного, комфортного и нескучного шопинга!

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко