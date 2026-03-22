Батальон 'Шквал': к чему готовят женщин и мужчин, которые были в тюрьме, но выбрали войну

В составе батальона "Шквал" 59-й бригады ВСУ на защиту страны встали бывшие заключенные – пожилые мужчины и женщины. Большинство из них добровольно согласились на службу в обмен на шанс обрести свободу и начать новую жизнь. Об этом говорится в репортаже Радио Свобода с полигона, где эти люди проходят обучение.

Среди новобранцев – женщина с позывным Купо. После пяти лет заключения она решила вступить в армию. По ее словам, она долго пыталась попасть в армию, однако получила десятки отказов. Только после приезда в колонию рекрутеров батальона "Шквал" она получила такую возможность.

По словам Купо, из около сотни желающих женщин отобрали лишь примерно двадцать – тех, кто соответствовал требованиям по состоянию здоровья и характеру совершенных преступлений.

"Нет смысла сидеть в тюрьме. Надо быть полезной. Думаю, я могу внести свой небольшой вклад в великую победу", – высказалась она.

Согласно условиям освобождения, Купо получит свободу при условии, что прослужит в армии "до конца войны" с Россией.

Женщины на полигоне проходят подготовку для выполнения разведывательных задач с помощью беспилотников. Такие миссии считаются менее рискованными, чем участие в штурмовых действиях, к которым часто привлекают мужчин из числа бывших заключенных.

Параллельно на полигоне тренируются и мужчины. Это бывшие заключенные, которые уже прошли базовую подготовку и ждут отправки на фронт. Среди них – 58-летний боец с позывным Француз. Он рассказал, что война для него – это не только долг, но и личная мотивация, ведь его родная Луганщина находится под оккупацией.

Другой боец, Сява, который провел в тюрьме большую часть жизни, признался: на фронт его привело стремление к достоинству и смыслу жизни. Никаких иллюзий относительно того, что его ждет, у мужчины нет:

"Мы знаем, куда движемся. Все понимают, что это не будет легкая прогулка по лесу. Я настроен оптимистично, но также готов к худшему".

В репортаже отмечается, что через три недели после того разговора "Сява" обрёл свободу, но заплатил за неё слишком высокую цену. Во время своего первого боевого выхода его тяжело ранили, пришлось ампутировать обе ноги и большинство пальцев на руках.

Заключенные на войне

Ранее УНИАН писал, эффективны ли на фронте мобилизованные заключенные. По словам командира 3-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным Винни, мобилизованные заключенные могут быть такими же эффективными, как и другие бойцы.

"Я считаю это эффективным, но только при отборе. Когда ты разговариваешь с будущими бойцами, отбираешь себе кого-нибудь. Узнаешь, за что они сидят, какой у них был путь до этого, какие у них сейчас взгляды. Подводя итог – эффективность доказана уже не одним бойцом", – пояснил защитник.

Вас также могут заинтересовать новости: