Командир роты из 3 ОШБр рассказал, эффективны ли на фронте мобилизованные заключенные

Военный поделился, что у его роты отлично работает рекрутинг.

Мобилизованные заключенные могут быть эффективными на поле боя. Об этом рассказал командир 3 штурмовой роты 2 штурбата 3 ОШБр с позывным "Винни" в интервью "Новини.LIVE".

Военный поделился, что у его роты отлично работает рекрутинг. По его словам, острого недостатка людей нет.

"Есть парни, много парней, которые хотят идти именно к нам. И это приносит свои результаты", - сказал "Винни".

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Командир 3 штурмовой роты 2 штурбата 3 ОШБр отметил, что мобилизованные заключенные могут быть такими же эффективными, как и другие бойцы.

"Я считаю это эффективным, но только при отборе. Когда ты именно говоришь с будущими бойцами, отбираешь себе кого-нибудь. Узнаешь, за что они сидят, какой у них до этого был путь, какие сейчас у них взгляды. Подводя итог - эффективность доказана уже не одним бойцом", - объяснил защитник.

Помимо этого "Винни" ответил, как в его бригаде поддерживают мотивацию бойцов.

"Во-первых - общение с людьми, как минимум. Во-вторых - в нашей бригаде каждый солдат может вырасти до определенного чина командиров. Например, у меня в роте бойцы, которые пришли солдатами, а сейчас один - занимает должность сержанта роты, а другой - моего заместителя. Когда ты постоянно получаешь постоянный рост, ты всегда растешь над собой"

Мобилизация заключенных - другие новости

Ранее глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что в Украине после принятия закона о мобилизации заключенных тысячи осужденных выразили желание присоединиться к Силам обороны. По ее словам, в Украине осужденные сами решают, вступать ли им в ряды армии.

Кроме того, герой Украины, майор бригады "Рубеж" Виталий Литвин высказался о мобилизации заключенных. Он считает, что это нужно было делать еще раньше.

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