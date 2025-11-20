Семейные архивы командиров и Билецкий с сыном на плечах: вторая волна кампании 'Мы здесь чтобы жить' Третьего корпуса

Фотографии командиров с детьми на билбордах и видеоролик о семьях защитников в телеграмм - это продолжение рекрутинговой кампании Третьего армейского корпуса "Мы здесь чтобы жить". Журналисты ТСН пообщались с ее авторами и героями, пересказываем главное из материала.

"Мы сместили акцент. В первой волне [кампании "Мы здесь чтобы жить"] вышли на дискуссию о настоящем: мы воюем, чтобы иметь дом. Что на войне вопреки всему можно жить счастливой жизнью - такую экосистему мы построили в Троице. Вторая волна о будущем. Должны оставить нашим детям их страну, чтобы не было стыдно перед погибшими собратьями. Если мы и наши дети не будут счастливы, значит цена была напрасной", - объясняет Влад, креативный директор Тройки.

От студийных съемок отказались намеренно. Чтобы получилось действительно искренне, контент-мейкерами стали сами военнослужащие: их попросили пересмотреть семейные архивы, выбрать любимые фотографии и видео, рассказать о детях и своем ощущении отцовства во время войны.

На бордах командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий с младшим сыном Северином на плечах. Когда началась полномасштабная война, малышу был месяц. Несмотря на расстояние и редкие встречи, Билецкий прививает сыну черты, которые ценит больше всего: принципиальность и смелость выбирать то, что правильно, а не то, что - легко. Он воюет, чтобы Северин рос гражданином независимой и сильной Украины, способной себя защитить.

"Совсем недавно Северин впервые нарисовал свою семью. Андрея изобразил как очень большую фигуру, раскрашенную синим и желтым. Мы спрашиваем, почему так? Малыш говорит: "Мой папа как украинский флаг". У нас он - национальный флаг", - рассказывает жена комкора Татьяна Даниленко.

Все герои рекрутинговой кампании - добровольцы. Эти мужчины и женщины не планировали связывать жизнь с армией, но выбрали службу, чтобы у их детей был выбор - в каком городе жить, кем стать, какую профессию выбрать? Они на войне, чтобы воевать не пришлось следующим поколениям.

Для героев кампании их дети - главная мотивация бороться, как бы трудно не было. Чтобы дети росли в полных семьях, не просыпались от взрывов и не учились в бомбоубежищах. Чтобы в будущем не было стыдно смотреть им в глаза.

"Ребенок будет понимать, что когда было нужно, мы не остались в стороне и пошли защищать страну. Сыну суждено быть ребенком военного поколения, но, я думаю, он будет гордиться нами", - рассказывает Богдана "Совенок", заместитель командира роты по психологической поддержке персонала.

Она мобилизовалась в апреле 2022 года. На войне встретила свою любовь, а полгода назад родила сына Владислава. Совмещать материнство со службой трудно, но она уверена: рожать детей - самый мужественный поступок, который сейчас может сделать женщина.

"Надо, чтобы жизнь продолжалась, чтобы наших сильных и умных людей становилось больше... Война может разрушить города, но не жизнь в Украине. Каждый рожденный ребенок - это наша маленькая победа. Это доказательство, что мы выстоим", - считает военнослужащая.