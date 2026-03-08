Министерство обороны объяснило, что означает странное сообщение в их приложении.

В приложении Резерв+ для военнообязанных украинцев в некоторых учетных документах начала появляться новая отметка: "ВОС‑999. Требует базовой военной подготовки (БЗП)". Этот статус вызвал немало вопросов относительно его значения и последствий для граждан.

Разберемся, что означает отметка "требует прохождения БЗВП" и требует ли она каких-либо действий со стороны адресата.

Что означает 999 в военном билете – объяснение от госструктур

В официальных разъяснениях Министерства обороны Украины отмечается, что ВОС-999 присваивается военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы, а следовательно, не имеют другой военной специальности в учете. Этот код соответствует положениям Приказа Минобороны № 317 и Закона № 27 "О воинской обязанности и военной службе".

То есть эта отметка – ВОС 999, требующая прохождения базовой общевойсковой подготовки – свидетельствует лишь о том, что у человека отсутствует подтвержденный опыт в военном деле, и в случае мобилизации или призыва его нельзя будет отправлять сразу на фронт.

На практике это лишь информационный статус, который фиксирует потребность в специальной подготовке, а не определяет, кто нуждается в БЗВП на данный момент.

Если же лицо ранее проходило службу, учебные сборы или военную кафедру, но эти данные не внесены в электронный реестр, отметка может появляться ошибочно. В таких случаях рекомендуется обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения записей.

Что означает: нуждается в прохождении базовой военной подготовки, солдат резерва

При обновлении приложения данные о статусе воинского учета добавляются автоматически. А в случае отсутствия информации система отображает сообщение ВОС 999097, расшифровка которого означает просто "нулевой" опыт. Оно может появиться вместе с отметкой о БВОП и фразой "солдат резерва".

Но это лишь отсылает к понятию "мобилизационного резерва", то есть всех военнообязанных мужчин, и не означает автоматическое направление на подготовку. Статус используется для оценки количества военнообязанных, которые потенциально могут нуждаться в базовой подготовке в случае мобилизации.

Таким образом, не стоит волноваться, что такое ВОС 999 в Резерв+ – имеется в виду только отсутствие подтвержденной военной подготовки в электронном реестре. Это не требует от гражданина никаких действий, кроме возможного уточнения данных в ТЦК, если подготовка уже проходилась ранее.

