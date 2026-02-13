В Украине тестируют обновленную отсрочку в 'Резерв+' для многодетных родителей: что изменится

Такие родители не должны быть должниками по уплате алиментов.

Вскоре многодетные родители смогут оформить отсрочку через приложение "Резерв+" независимо от семейного положения. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

При этом там отмечают, что ранее многодетные родители могли оформить отсрочку онлайн только если имели троих или более детей в одном браке.

"Теперь при проверке будут учитываться все дети до 18 лет - независимо от того, рождены они в действующем браке или нет. Отдельно система автоматически будет проверять, есть ли долги по алиментам в Едином реестре должников", - отмечают в министерстве.

Отмечается, что Минобороны начинает бета-тестирование этой функции. К тестированию приглашаются многодетные родители, которые еще не имеют оформленной отсрочки и:

имеют троих или более детей до 18 лет - учитываются все дети, независимо от семейного положения;

не являются должниками по уплате алиментов - то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

данные отца (ФИО, дата рождения, налоговый номер) правильно внесены в государственные реестры;

дети должны быть рождены в Украине.

В Минобороны подчеркнули, что на первом этапе услуга будет доступна только для пользователей из списка бета-тестировщиков. После завершения тестирования функция станет доступной в "Резерв+" для всех многодетных родителей.

"Если данные в реестрах неактуальны или есть задолженность по алиментам свыше суммы трехмесячных платежей, отсрочка не будет предоставлена. Сначала нужно обновить информацию в реестрах и погасить задолженность", - отмечается в сообщении.

Отсрочка для многодетных родителей - что известно

Как сообщал УНИАН, наличие у мужчины трех и более несовершеннолетних детей является одним из оснований для отсрочки от мобилизации. Однако воспользоваться этим правом могут не все многодетные родители.

Как пояснили в группе коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП в Facebook, право на отсрочку действительно имеют мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" сказано, что это не касается тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца.

К тому же, права на отсрочку нет у многодетных родителей, которые не проживают вместе со своими детьми и не выплачивают алименты вообще.

Если мужчина воспитывает приемного ребенка, но его родной отец выплачивает алименты, то такой мужчина тоже не будет иметь права на отсрочку от мобилизации - в таком случае по закону ребенок находится на иждивении именно у родного отца.

