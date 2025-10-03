14 октября 2025 года в Киеве состоится воркшоп Программы "Партнерство за сильную Украину" (ФПСУ) для общественных и неправительственных организаций. Участники узнают о новых грантовых возможностях, ключевых подходах к управлению грантами, комплаенсу и прозрачности, а также об интеграции принципов инклюзии и гендерного равенства в грантовую деятельность. Мероприятие состоится в смешанном формате - оффлайн и онлайн.

"Мы стремимся сделать процесс получения грантов максимально прозрачным и понятным для общественных организаций, ведь именно они играют ключевую роль в восстановлении и укреплении общин в Украине. Этот воркшоп поможет потенциальным грантополучателям лучше понять приоритеты программы, ее операционные механизмы и требования", - отмечают организаторы мероприятия.

Участники узнают:

о грантовых возможностях ФПСУ в ближайший период;

как работают процедуры объявления грантов, отбора партнеров и проверки заявок;

требования к бюджетам, отчетности, прозрачности и комплаенсу;

как избегать типичных ошибок в грантовых заявках;

как интегрировать мониторинг, оценку и обучение (MEL), а также принципы гендерного равенства, инклюзии лиц с инвалидностью и социальной инклюзии (GEDSI) в грантовую деятельность.

Мероприятие также станет пространством для нетворкинга и обмена опытом между участниками.

Дата: 14 октября 2025 года

Время: 10:00 - 16:00

Место: Киев (адрес будет сообщен зарегистрированным участникам) + возможно участие онлайн (ссылка будет отправлена зарегистрированным участникам)

Участие: бесплатное (офлайн - по предварительной регистрации, количество мест ограничено)

Регистрация

до 05 октября 2025 года включительно - для офлайн-участия;

до 12 октября 2025 года включительно - для онлайн-участия.

Форма регистрации: Приглашение на воркшоп по грантам Программы "Партнерство за сильную Украину"

Контакты для СМИ и участников: PFRU-Grants@chemonics.com

Этот проект проходит при поддержке Программы "Партнерство за сильную Украину", которая финансируется правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Программа "Партнерство за сильную Украину" - это многосторонняя донорская инициатива, финансируемая правительствами Великобритании, Эстонии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и Швеции. Целью Программы является усиление устойчивости Украины в условиях российской агрессии путем предоставления критически важной поддержки местным общинам в сотрудничестве с украинскими государственными органами, гражданским обществом, медиа и частным сектором.