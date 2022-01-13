Построена автодорога является трассой И б категории с 4 полосами движения шириной 23 метра.

В Полтавской области построили 14-километровый обход города Решетиловка. Объездная дорога этого города является частью новой трассы Н-31 Днепр – Решетиловка, которую создают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор.

"Протяженность обхода Решетиловки – почти 14 км (км 159+965 - км 174+145). Весь участок построен с нуля. В настоящее время движение транспорта осуществляется практически по всей протяженности обхода", - рассказали в дорожном ведомстве.

Построенная автодорога является трассой І б категории с 4 полосами движения шириной 23 метра. В ее конструктив вошли: три слоя цементобетона общей толщиной 76 см; геоматрас из нескольких слоев щебня и георешетки; стабилизированное основание дороги; бутовый камень вместо непригодных грунтов.

В 2022 году по президентской программе запланировано полностью завершить строительство этого участка.

Сама трасса Н-31 Днепр – Решетиловка станет первым настоящим украинским хайвеем, отмечают в Укравтодоре. Протяженность новой дороги в Полтавской области – 79,4 км, в Днепропетровской – 59 км. В Полтавской области дорога строится из бетона.

"Это первое строительство новой дороги такого уровня за все времена Независимости Украины. Новая дорога сократит путь из Днепра в Киев с 7 до 5 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года в рамках программы "Большая стройка" обновлено и построено более 40% основной сети дорог Украины.