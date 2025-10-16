Украина строго придерживается требований Женевской конвенции об обращении с пленными.

Российские оккупанты, попавшие в украинский плен, содержатся в соответствии с международными конвенциями: они даже могут совершать покупки в магазине, если имеют деньги. Об этом говорится в публикации портала РБК-Украина, корреспонденты которого посетили один из лагерей для военнопленных.

Так, на территории лагеря кроме жилых блоков также расположены санитарная часть, магазин и церковь.

"Это греко-католическая церковь, но здесь могут молиться россияне - обряды похожи", - рассказал представитель Координационного штаба по обращению с пленными Петр Яценко.

По его словам, после попадания в лагерь пленные проходят осмотр, получают робу и предметы гигиены. Личные вещи у них забирают и хранят, чтобы отдать во время отправки пленного на обмен.

Пленные самостоятельно выращивают овощи, из которых потом сами же готовят еду. В день посещения лагеря журналистами на обед у россиян были борщ, пшеничная каша с говядиной и салат.

За работу они получают около 300 грн в месяц (согласно 62 статье Женевской конвенции об обращении с пленными от 1949 года, за полный рабочий день пленный должен получать не менее четверти швейцарского франка - около 13 гривен по сегодняшнему курсу).

Заработанные таким образом деньги пленные россияне могут тратить на продукты в лагерном магазине. Кроме того, они могут получать денежные переводы от родных, что тоже предусмотрено Женевскими конвенциями.

Интересно, что, кроме имеющегося в магазине ассортимента, пленные могут специально заказать определенные продукты.

"Постоянно приезжает "Красный крест" и пленные имеют право заказать то, что они хотят. И в следующий раз им это привозят. Ясно что никто им хамон сюда возить не будет. Но базовые вещи, какое-то мясо, консервы, сладкое, печенье они заказывают", - рассказывает персонал лагеря.

Как пишет РБК-Украина, медицинские услуги пленные оккупанты получают в неплохо оснащенной санитарной части. Дорогую медицинскую технику, в частности рентген и прибор УЗИ приобрел Красный Крест.

Пленные имеют возможность читать книги. Отмечается, что журналисты видели много Библий, а также историческую литературу и книги о саморазвитии. Большинство литературы - на русском языке, но есть и украиноязычные издания. Журналисты предполагают, что их читают выходцы из оккупированных регионов Украины, которые пошли служить агрессору. Впрочем, по словам охранников лагеря, пленные россияне тоже постепенно учат украинский язык.

"Через некоторое время они не только понимают, но и даже могут на нем говорить. Слова охранников нам позже подтвердит Максим из Екатеринбурга, который произнесет фразу "Звичайно, я вас розумію" почти без акцента", - пишет РБК-Украина.

Россияне в украинском плену

Как писал УНИАН, российские оккупанты в украинском плену почти не общаются друг с другом, поскольку боятся, что "товарищ" сразу сдаст за любое неосторожное слово. Особенно тщательно они скрывают друг от друга содержание своих разговоров с украинскими журналистами.

Также мы рассказывали, что кроме граждан РФ в украинский плен регулярно попадают представители других стран, завербованные в российскую армию. В частности это представители стран Африки и Азии.

