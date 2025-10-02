Мужчина самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался, объяснив, что не умеет воевать.

На Покровском направлении военнослужащие комендатуры быстрого реагирования Черниговского пограничного отряда взяли в плен 31-летнего гражданина РФ, уроженца Тувы, с позывным Тайга. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что задержанный не проходил военной подготовки и имеет низкий уровень владения русским языком.

Так, мужчина самостоятельно вышел к украинским пограничникам и сдался, объяснив, что не умеет воевать и не имеет желания участвовать в боевых действиях. По словам чабана, он имеет двух малолетних детей и когда пришла повестка, пытался скрываться, но его силой забрали в армию страны-агрессора.

"После общения с пленным выяснилось, что человек, который управлялся со стадом баранов в Туве, осознает то, что не поймет его коллега в Кремле: войну, которую начала Россия, надо заканчивать. Этот случай в очередной раз демонстрирует, что кремль использует для войны против Украины людей без должной подготовки и мотивации. Украинские же воины, в отличие от "бумажных тигров", которые не способны выполнять боевые задачи, имеют высокую морально-психологическую устойчивость и несокрушимую волю к победе", - отметили в ГПСУ.

Пленные россияне

Как сообщал УНИАН, недавно украинский журналист Сергей Иванов опубликовал короткое интервью с военнопленным россиянином, который убеждал, что он против российского диктатора Владимира Путина, лично знает Владимира Зеленского и вообще хочет воевать в ВСУ.

На камеру россиянин в частности рассказал, что его жена родом из Кривого Рога, а сам он вообще не поддерживает политику Путина, несмотря на то, что пошел на войну добровольцем. По словам пленного, его завербовали в отряд "Шторм Z", когда он отбывал тюремное наказание за "убийство педофила". И на войну он пошел, якобы, только для того, чтобы выйти из тюрьмы, где в целом провел 24 года. Пленный оккупант заявил, что лично знает российского боксера Николая Валуева и хочет, чтобы тот был президентом РФ вместо Путина.

