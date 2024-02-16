Ведущий оператор азартных игр в Украине, компания Parimatch считает решение Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в пользу медиахолдинга РБК необоснованным и намерен доказывать свою правоту в европейских судах.

Об этом говорится в заявлении компании.

Речь идет о судебном иске Parimatch против холдинга "Росбизнесконсалтинг" за публикацию ложной информации на портале РБК в 2022 году.

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В компании отмечают, что принимая решение, суд вышел за пределы исковых требований – фактически не рассматривал вопрос клеветы в публикации РБК и не исследовал достоверность оспариваемой информации в публикации. Также суд не учел, что за все время рассмотрения судебного дела, РБК не предоставил ни одного доказательства относительно достоверности утверждений в статье. Еще одно замечание, которое ставит под сомнение судебное решение – украинский суд взял на себя полномочия и самостоятельно трактовал законодательство других стран (в частности России и Кипра). При этом коллегия оставила без внимания выводы иностранных юридических экспертов, которые предоставили адвокаты Parimatch.

Кроме того, в Parimatch отмечают, что суд проигнорировал тот факт, что аргументы относительно регистрации торговых марок в РФ или использования логотипов третьими лицами не могут свидетельствовать о ведении бизнеса в стране-агрессоре.

"Принятое кассационной инстанцией решение компания расценивает как откровенно предвзятое и политическое, и противоречащее украинскому законодательству и здравому смыслу. Позиция судебного органа подтверждает отсутствие независимости украинской судебной власти и демонстративно политический характер принятых ею решений", - считают в Parimatch.

В компании отмечают, что на данный момент текст судебного решения еще не опубликован, поэтому более подробные комментарии они смогут предоставить после его обнародования.

"Решение будет детально изучено юристами, на основе этого анализа мы определим наши дальнейшие действия по защите прав и репутации компании – в международных судебных инстанциях", - резюмируют в Parimatch.

Ранее игровой оператор уже предоставлял исчерпывающий ответ по прекращению своей деятельности в России, по связям с РФ в прошлом, структуре собственности и договорам франшизы на присутствие бренда в России до марта 2022 и полного выхода с рынка. В Parimatch еще раз подчеркнули, что являются украинским брендом и не имеют никаких связей с государством-агрессором.