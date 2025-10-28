29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде, - Кличко

29 октября Киев начнет отопительный сезон в жилом фонде. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Учитывая дальнейшее снижение температуры, городская власть приняла решение о начале подачи тепла в помещения киевлян", - пишет он.
Городской голова напомнил, что развертывание системы теплоснабжения технологически требует до 7 дней.
"В вопросе о старте отопительного периода город учитывал ключевые факторы - погодные условия, рациональное использование топлива, обеспечение санитарных температурных параметров в домах и снижение нагрузки на электросеть", - отмечает Кличко.
Как сообщал УНИАН, отопительный сезон для столичных больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы начался в этом году 3 октября. Подключение к теплосетям происходило по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что отопительный сезон в Украине официально стартует сегодня, 28 октября.
В середине октября заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве из-за относительно теплой погоды отопительный сезон в жилых домах начнут под конец этого месяца.