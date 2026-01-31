Четыре знака Зодиака почуствуют особенную силу в полнолуние 1 февраля

Для них начинается по-настоящему яркий этап.

Полнолуние 1 февраля 2026 года во Льве закроет старую главу и откроет новую. Полнолуние всегда несет кульминацию: момент, когда становится ясно, что больше не работает и что пора оставить позади. Если новолуние запускает новый цикл, то полнолуние подводит итог предыдущему и освобождает пространство для перемен, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Астрологи отмечают, что для четырех знаков Зодиака это полнолуние станет точкой выхода в более притягательный и насыщенный период. В течение следующих шести месяцев они будут буквально излучать харизму, притягивать внимание и вызывать интерес, даже не прилагая к этому особых усилий. Энергия Льва усилит их заметность, уверенность и личное обаяние, делая их фигурами, за которыми хочется наблюдать.

Лев

Ваша карта меняется, Лев. Полнолуние происходит в вашем знаке и активирует первый дом личности и самовосприятия. Это начало масштабной внутренней трансформации, связанной с тем, кем вы хотите быть дальше. В ближайшие шесть месяцев вы будете экспериментировать с образом, стилем поведения и способом самовыражения.

Возможно, вас потянет вернуть черты, которые были важны в юности, или реализовать качества, которые когда-то казались недостижимыми. Это может отразиться во внешности, манере общения или жизненных приоритетах. Чем честнее вы будете перед собой, тем сильнее станет поддержка окружающих. Сейчас вы формируете новую версию себя – более цельную и уверенную.

Водолей

Вы притягиваете людей, даже не стараясь, Водолей. Полнолуние во Льве освещает ваш седьмой дом партнерств и значимых связей. Внимание со стороны окружающих заметно возрастает, и среди него могут появиться как новые лица, так и люди из прошлого.

Этот период запускает шестимесячный цикл, в котором вам предстоит осознанно выбирать, с кем вы готовы идти дальше. Не всем стоит давать доступ к себе. Ваше время и энергия ценны, поэтому не торопитесь с решениями. Самые важные связи проявятся постепенно – именно с теми, кто способен быть с вами на равных и без масок.

Телец

Интерес к вам возрастает, но вы выбираете тишину, Телец. Полнолуние во Льве активирует ваш четвертый дом личного пространства. Несмотря на повышенное внимание, вас может тянуть к уединению и внутренней стабильности.

В этом цикле ваша сила – в закрытости и избирательности. Людей будет притягивать ваша недосказанность и ощущение глубины, но это не повод открываться каждому. Любопытство окружающих усилится, однако вам важно решать, кого впускать в свой мир. Сохраняя границы, вы только усилите собственный магнетизм.

Скорпион

Ваш выход на сцену неизбежен, Скорпион. Полнолуние во Льве проходит по вашему десятому дому достижений и общественного статуса. Вам предстоит оказаться в центре внимания, даже если поначалу это вызывает внутреннее сопротивление.

Вы привыкли действовать тихо и не афишировать свои успехи, но энергия Льва потребует большей открытости. В течение следующих шести месяцев вы будете укреплять уверенность в себе и своих амбициях. Люди начнут следить за вашими шагами, вдохновляться вашими результатами и воспринимать вас как сильную фигуру. Важно позволить себе гордиться тем, чего вы добьетесь.

