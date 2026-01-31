Психолог рассказала, что женщина никогда не должна говорить мужчине ни в коем случае.

Даже одно неосторожное слово может причинить отношениям больше вреда, чем самая громкая ссора. Современный психолог Виктория Серман в комментарии УНИАН объяснила, какие фразы нельзя говорить мужчине никогда - ни в начале отношений, ни после лет брака - именно эти слова воспринимаются особенно болезненно, и со временем разрушают связь в паре.

Ранее мы также рассказывали, в чем боятся признаться мужчины - эти страхи разрушают отношения изнутри.

Какие фразы раздражают мужчин - шесть самых опасных выражений

Если говорить о том, какие фразы бесят мужчин, то их, как минимум, шесть. Эти слова могут задевать самолюбие, вызывать обиду и постепенно подтачивать отношения. Вот что Виктория Серман советует никогда не говорить мужчине:

Видео дня

"Мы расходимся", или "Я ухожу от тебя"

Популярная у женщин фраза, которые многие используют, чтобы напугать партнера. Но это как раз из числа того, что нельзя сказать мужчине, а потом - не сделать.

По словам Виктории Серман, если после этих слов ничего не происходит, то они обесцениваются. Со временем мужчина перестает воспринимать ваши "угрозы" серьезно и в определенный момент может спокойно ответить: "Ну тогда и уходи". Это, говорит эксперт, подрывает доверие и разрушает чувство стабильности.

"Мой бывший был лучше тебя (в чем-то)"

Сравнение почти всегда ранит, и даже если речь идет "всего лишь" об одной черте, мужчина слышит: "Ты хуже".

"Это бьет по самооценке, вызывает ревность и злость и ощущение близости никак не добавляет", - говорит психолог.

"Мой бывший плохо ко мне относился (был абьюзером)"

"Такие рассказы, особенно с подробностями, могут иметь обратный эффект. Фактически это может звучать как "инструкция" и показывать, что с вами можно так поступать", - говорит Виктория Серман.

Вместо этого психолог советует либо не говорить о прошлых отношениях вовсе, либо делать это очень осторожно: "Недаром есть поговорка: "О бывших - как об умерших: либо хорошо, либо ничего".

"У тебя не получится"

Одна из самых демотивирующих фраз, которая способна продемонстрировать, что вы не верите в партнера и его способности.

После таких слов вера мужчины в свои силы падает в разы быстрее, отмечает специалист.

"Все мужчины - одинаковые"

Мужчина слышит: "Ты такой же плохой, как и все остальные".

И даже если он объективно не имеет отношения к обсуждаемой ситуации, у мужчины все равно включается защита в виде отстранения, предупреждает эксперт.

"Будь мужиком"

Это - еще одна фраза-удар, которая ставит под сомнение ценность мужчины и его "самодостаточность". После этого партнеру скорее захочется защищаться или закрываться, а не продолжать диалог или доказывать женщине что-либо.

Также в общении с мужчиной психолог советует избегать подробных обсуждений болезней и больниц, особенно в начале ваших отношений. "У мужчин это может вызывать отвращение и снижать сексуальное влечение. Есть вещи, которые лучше дозировать и выбирать для них подходящий момент", - говорит Виктория Серман.

К запрещенным фразам можно отнести и те, которые унижают мужское достоинство в постели: "Насмешки, сравнения, колкости могут надолго разрушить вашу интимную близость. Даже если вы скажете это один раз - мужчина может помнить это очень долго. Более того, в попытке "реабилитироваться" пойти на измену - просто чтобы доказать себе, что вы были не правы".

Вас также могут заинтересовать новости: