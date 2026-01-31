Не взял в США 500 тысяч долларов: чем прославился Иван Поддубный

Украинский атлет-чемпион похоронен в российском городе.

Иван Поддубный – выдающийся украинский борец, которого во времена СССР называли "русским богатырем", несмотря на то, что он происходил из казацкого рода и отстаивал свою украинскую национальную идентичность. Спортсмен родился еще во времена Российской империи и пережил одни из самых трагических событий истории – падение царизма, установление коммунистической власти, "красный террор", нацистскую оккупацию части Советского Союза и победу над нацистами.

Жизненный путь атлета начался в 1871 году, он родился 8 октября в селе Красеновка. Во времена Российской империи это был Золотоношский уезд Полтавской губернии, а сейчас – Золотоношский район Черкасской области. В 2021 году Google посвятил новый дудл Ивану Поддубному – так американская корпорация отметила 150-летие со дня рождения украинского силача.

Где родился и как жил в молодые годы Иван Поддубный – биография богатыря

Представители рода Поддубных участвовали в различных походах – воевали и с крымскими татарами, и с турками, и с польской шляхтой, а также вместе с гетманом Иваном Мазепой выступили против Московского царства и отстаивали независимость украинцев, пишет "Голос Украины". Часть Красеновки, на территории которой родился спортсмен, называлась Казацкой.

Отец спортсмена – крестьянин Максим, гнул подковы и с легкостью бросал на телегу мешки, которые весили более 80 килограммов. У Ивана Поддубного была большая семья (три сестры и три брата).

В документальном фильме, опубликованном на YouTube-канале FreeДом, рассказывается, что мать атлета – Анна – происходила из древнего казацкого рода, который славился долголетием. По преданию, ее отец дожил до 120 лет.

По архивным данным, семья Поддубного жила дружно, но небогато, и будущий борец отправился на заработки, потому что богатый хозяин не хотел отдавать за него замуж свою дочь Елену.

Где родился Иван Поддубный и кто его отец, мы узнали, а теперь разберемся, как он стал борцом. Важный новый этап жизни богатыря начался на Крымском полуострове – там он смог направить в мирное русло то, что ему дала природа, – необычайную силу. Парень работал 6 дней в неделю более 10 часов грузчиком в севастопольском порту.

По сведениям из биографии, размещенной в Электронной библиотеке Князева, будущий спортсмен уехал из родного села в Крым в 20-летнем возрасте и с 1893 по 1895 год работал грузчиком в порту в Севастополе.

В 1895 году Поддубный переехал в Феодосию и именно там самостоятельно начал заниматься силовым видом спорта, делал гимнастические упражнения и в этом городе впервые принял участие в борцовских поединках. Примерно в 1897-1898 годах атлет начал сотрудничать с цирком.

Интересно, как спортсмен впервые попал на цирковую арену. В Феодосию часто приезжал на гастроли цирк Ивана Безкоровайного, и на афише было написано, что все желающие могут помериться силой с приезжими богатырями.

Во время одного из выступлений циркачей Поддубный Иван вызвал на бой циркового богатыря и потерпел поражение. Но украинца это только воодушевило, он понял, что для победы недостаточно одной силы, а нужны еще и спортивная техника и выносливость.

В Феодосии атлет снимал жилье рядом со студентами-мореходами, которые были заядлыми спортсменами. И именно они рассказали ему, как системно заниматься.

После поражения боец начал активно тренироваться с гирями и штангой, обливал себя холодной водой, изменил подход к питанию, а также отказался от спиртного и курения. И такого спортивного режима украинец придерживался почти всю жизнь.

Кто такой Иван Поддубный – ключевые достижения и поражения украинца:

Примерно в 1903 году стал членом Санкт-Петербургского атлетического клуба. Спортсмен занимался греко-римской борьбой (ее еще называли французской).

В начале ХХ века стал шестикратным чемпионом мира по французской борьбе и одним из самых известных борцов планеты. Гастролировал, в частности, по Германии и США.

В 1920-х годах был на гастролях в Штатах, боролся с соперниками в вольном стиле в ряде городов и одерживал победы.

В начале 1926 года в Нью-Йорке богатырь Иван Поддубный проиграл поединок американцу Джо Стечеру – чемпиону мира по борьбе в тяжелом весе. Это одно из самых громких поражений украинца за несколько десятилетий. А в июне того же года американец снова одержал победу над украинцем, но уже в Лос-Анджелесе.

В 1927 году в США украинский атлет победил в конкурсе красоты среди мужчин и, по воспоминаниям современников, заработал полмиллиона долларов. Но спортсмен не смог снять средства с банковского счета.

Как уточняет "Голос Украины", наш земляк завоевал титул самого красивого мужчины Вселенной и, чтобы получить заработанные деньги, ему нужно было соблюсти только одно условие – стать гражданином Штатов. Но борец не захотел оставаться в США и вернулся в Советский Союз.

Кого любил и с кем "воевал" Иван Поддубный – интересные факты

В 1898 году по Российской империи гастролировала труппа итальянского цирка Энрико Труцци, и в нее вступил атлет. В труппе была венгерка-канатоходка Эмилия, в эту девушку борец влюбился и сделал ей предложение. Но история этой любви закончилась фиаско – Эмилия сбежала с богатым поклонником.

Чтобы забыть об измене, борец переехал в Киев и начал работать в цирке братьев Никитиных. Там он влюбился в гимнастку Марию, и чувства были взаимными. Но эта история закончилась трагически – циркачка во время одного из выступлений упала на арену и погибла. Спортсмен не мог сразу покинуть этот цирк, потому что имел с ним контракт, и из-за этого заставлял себя выходить на арену, где произошла трагедия.

Для того чтобы отвлечься от плохих мыслей, борец Иван Поддубный начал ходить в киевский клуб атлетов, в котором собиралась интеллигенция. В то время модной была французская борьба, и в клубе спортсмен изучал ее приемы, потому что в этом виде спорта тогда еще был новичком.

Очевидец утверждал, что на фоне участников клуба, среди которых были и немаленькие мужчины, спортсмен все равно выглядел крупным. Он имел, в частности, такие параметры:

Рост – 184 сантиметра.

Вес – 118 килограммов.

Обхват груди – 134 см.

Бицепсы – 45 см.

В начале 1903 года украинца впервые отправили на международные соревнования по французской борьбе. В Париже состоялся чемпионат мира по этому виду спорта, в котором участвовали 130 именитых спортсменов.

Украинцу тогда было 33 года, и он боролся с 20-летним французом Раулем Ле Буше. Соперник, как рыба, выскальзывал из рук Поддубного, и атлет никак не мог его уложить на лопатки. Как оказалось, тело западного борца было смазано маслом. И судьи, зная это, все равно присудили победу французу.

Позже Ле Буше приезжал на международные соревнования в Петербург и, как узнали журналисты, предложил Поддубному 20 тысяч франков за то, чтобы тот его не победил. Но боец не взял деньги, а 20 минут продержал француза на коленях и победил его. После яркой победы украинец получил много приглашений на крупные мировые соревнования.

После того как богатырь Иван Поддубный стал шестикратным чемпионом мира по французской борьбе, его пригласили в Ниццу. И там тоже был Ле Буше. Сохранились слухи, что французский атлет якобы нанял мужчин, которые пытались напасть на украинца с ножами. После этого случая Ле Буше внезапно умер якобы от менингита.

Потом был еще один важный этап в жизни борца: он влюбился в актрису Антонину Квитко-Фоменко, женился, ушел с ринга и с избранницей вернулся в Красеновку в 1910 году.

В Красеновском музее утверждают, что деньги, заработанные за бои, украинец не растратил, а купил 200 гектаров земли, две мельницы, маслобойню, магазин, а также два дома, которые находились в соседнем с Красеновкой селе – в Богодуховке, говорится в статье на Wikipedia.

Атлет завел хозяйство, но оно приносило только убытки, и деньги быстро заканчивались. Боец вернулся на арену, чтобы зарабатывать на богатую жизнь, к которой привыкла его жена. По одной из версий, во время выступления в Одессе Поддубный Иван узнал, что его избранница сбежала от него с офицером. После этого случая атлет отказывался от еды, переставал узнавать знакомых и целыми днями лежал.

По другим данным, примерно в 1913 году спортсмен участвовал в чемпионате мира по борьбе в Москве и завоевал второе место, и ориентировочно в этот же период его жена ушла к другому и еще прихватила с собой его чемпионские медали. Есть слухи, что позже женщина возвращалась к Поддубному, но он ее не простил.

Журналисты узнали, что от депрессии атлета спасло предложение поработать. В 1922 году спортсмена пригласили в Московский цирк. Врачи называли его Иваном "Железным", потому что после тренировок или выступлений у него не было признаков даже легкой усталости сердечной мышцы.

Со временем личная жизнь борца наладилась. Во время гастролей в Ростове атлет зашел в гости к молодому коллеге и познакомился с его мамой-вдовой Марией. Спортсмен и женщина проводили время вместе, нашли общий язык и в 1923 году поженились.

Поскольку в родном селе у атлета было немалое хозяйство, коммунисты "охрестили" его близких "кулаками", и ему вместе с женой пришлось покинуть украинскую землю. Как и тысячи земляков, Поддубный переехал на Кубань. Пара купила двухэтажный дом, возле которого был сад.

Конфликт с советской властью, работа в оккупации и недоедание - как жил Иван Поддубный в старости

По сведениям "Голоса Украины", в 1937 году в Ейске борец требовал у милиционеров-коммунистов исправить его фамилию в советском паспорте на "Піддубний" (было написано "Поддубный"), а также указать гражданство правильно – "украинец", а не "русский".

Издание подчеркивает, что это происходило на фоне жестких репрессий против украинцев. Также журналисты указали, что борец сам внес правки в свой паспорт. За это его арестовали, и он год находился в тюрьме, расположенной в Ростове.

В СМИ попали воспоминания фельдшера, который лечил украинца. По его словам, он видел на спине борца шрамы. По неподтвержденным данным, за решеткой нашего земляка пытали паяльником. Сохранились слухи, что коммунисты таким образом пытались узнать адреса иностранных банков и номера счетов, на которых спортсмен мог хранить заработанные средства.

После того, как в 1939 году СССР заключил соглашение с Третьим рейхом, советская власть решила использовать международную популярность украинца и "реабилитировала" его. Спортсмена разыскивало немецкое атлетическое общество, и советские руководители "вывели его из тени" – присвоили ему звание "заслуженного артиста" и дали орден Трудового красного знамени.

Иван Поддубный в старости еще выступал в цирках, он ушел на пенсию только в возрасте 70 лет – последнее его выступление состоялось в 1941 году в Тульском цирке.

После того, как началась Вторая мировая война, борец пережил оккупацию Ейска нацистами (началась в августе 1942 года, а закончилась в феврале 1943 года).

Во время оккупации города атлет носил на груди советский орден, возможно, просто чтобы таким образом показать свою антинацистскую позицию. И как-то именно эта награда привлекла к нему внимание оккупантов. Немцы очень удивились, что перед ними известный боец, и предложили ему работу в баре вышибалой.

После возвращения советской власти его обвиняли в лояльном отношении к оккупантам, но не наказали. Но богатырь Иван Поддубный фактически голодал, потому что ему требовалось гораздо больше пищи, чтобы поддерживать свои силы, чем обычному человеку. А тогда действовала карточная система выдачи продуктов, и их украинцу катастрофически не хватало.

Чтобы прокормиться, он носил скупщикам свои медали. Но денег, полученных от продажи наград, все равно не хватало на нормальную жизнь. Иногда от недоедания чемпион лежал в постели несколько дней, чтобы накопить силы.

В преклонном возрасте Поддубный Иван случайно упал, возвращаясь с рынка, и получил перелом шейки бедра. Из-за этой травмы он впоследствии начал передвигаться на костылях и стал все реже появляться даже на скамейке перед своим домом. Богатырь умер 8 августа 1949 года. Выдающегося украинца похоронили в Ейском городском парке.

