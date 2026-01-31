Как убрать запах в холодильнике без химии: нужны всего 2 компонента

Для приготовления домашнего средства понадобится, в частности, мощный сорбент.

Не все знают, зачем кладут соду в холодильник опытные хозяева и хозяйки, а это действенное средство от разных неприятных запахов, которые могут появляться, особенно в период длительных отключений электричества, когда этот прибор часто размораживается.

Такой "порошок" обычно есть почти в каждом доме, поэтому УНИАН решил разобраться, как самому сделать поглотитель запаха для холодильника из соды. Чтобы домашнее средство получилось более действенным, в него нужно добавить еще один доступный ингредиент – активированный уголь.

Как убрать неприятный запах из холодильника

Чтобы избавиться от "аромата", используют соду, поскольку она не маскирует, а именно нейтрализует кислый или горький "душок", например, тот, который могут издавать молочные продукты или рыба. "Порошок" способен частично связывать летучие химические соединения, которые и вызывают неприятный запах.

Усиливает соду еще один компонент, который можно купить в каждой аптеке и даже в некоторых маркетах, – активированный уголь. Это мощный сорбент, он может "ловить" те "ароматы", которые не связывает сода.

Вот что положить в холодильник, чтобы убрать запах содой и углем – понадобится обычная банка или стакан, наполненные этими компонентами в правильной пропорции. Очень важно не накрывать крышкой посуду с домашним средством, поскольку оно должно улавливать запахи. Его нужно только прикрыть бумажной салфеткой или марлей.

Что хорошо поглощает неприятные запахи – рецепт "порошка"

Для приготовления средства понадобятся 4 столовые ложки соды и 7 таблеток активированного угля.

Что нужно сделать:

Раздробите активированный уголь в мелкую крошку.

Смешайте измельченные таблетки с содой.

Пересыпьте смесь в стакан или банку и накройте салфеткой или марлей, а потом зафиксируйте резинкой или ниткой.

Мы разобрались, как убрать неприятный запах из холодильника, однако остался еще один важный шаг – чтобы средство действительно сработало, важно правильно разместить его внутри прибора. Поставьте посуду с поглотителем там, где самый сильный запах. Например, "порошок" можно разместить в ящике для овощей, на полке или в дверце.

Сода с активированным углем может впитывать в себя неприятные запахи на протяжении 3-4 недель. Срок службы такого средства будет короче, если в холодильнике неприятный запах выражен особенно сильно. В таком случае домашний поглотитель лучше заменить на новый уже через 2-3 недели.

Эксперты также советуют периодически мыть холодильник раствором из соды и воды, чтобы "ароматы" не накапливались снова.

