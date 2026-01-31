Баня зимой без риска: как топить печь и не отравиться угарным газом

Кирпичную печь нужно долго протапливать.

Погода в Украине зимой в этом году выдалась холодной и снежной. На фоне длительных отключений электричества, теплоснабжения и горячей воды для многих стала актуальной тема топки бани дровами.

УНИАН решил разобраться, как правильно топить баню с кирпичной печью и с металлической, чтобы не угореть, а также выяснить, какие дрова лучше всего использовать и сколько по времени поддерживать огонь горящим.

Как правильно топить баню на дровах

Топка печи – очень важный процесс. Если она неправильная, пар получается "тяжелым", ухудшается самочувствие людей в парной, а сама печь быстрее изнашивается.

Видео дня

Разные печи имеют различные характеристики – кирпичная долго протапливается до нагрева, но дольше держит тепло, чем металлическая. А печь из металла быстро нагревается и так же быстро остывает, но при этом ее значительно легче перегреть, чем кирпичную.

Нюансы топки каждого вида печей очень важны, но не менее важно и то, чем топить. Если вы хотите получить удовольствие от бани, то стоит выбирать только сухие дрова твердых пород древисины – граб, ясень, дуб, или средней плотности (береза). Они обеспечат и длительное горение, и тепло, и хороший пар.

Чтобы после бани не было неприятных последствий, в парной температура должна быть от 60 до приблизительно 90 градусов (но новичкам и при температуре выше 80-ти может становиться не по себе). При этом влажность в помещении должна быть от 50% до 70%.

Как правильно топить баню с металлической печью зимой

Обычно основная фаза топки металлической печи занимает 1,5-3 часа, а зимой может длиться до 3-4 часов, если баня плохо утеплена.

Хотя сам металл быстро нагревается, конструкции бани и каменной закладке нужно больше времени, чтобы прогреться. Во время топки такой бани нужно особенно внимательно следить за температурой, поскольку она может стремительно возрастать даже при малом количестве подброшенных дров.

При этом главный минус такой бани заключается в том, что она быстро теряет температуру в отличие от той, которая топится кирпичной печью.

Если вы не знаете, сколько топить баню с металлической печью зимой, ориентируйтесь на следующий режим: ее активно топят 2-3 часа, а потом поддерживают температуру малыми закладками дров.

А особенности растопки и управления заслонкой или дверцей поддувала бани одинаковые как у металлической, так и кирпичной конструкции.

Как топить баню на дровах с кирпичной печью

Помещение с печью, сделанной из кирпича, в зимнее время иногда нужно разогревать до желаемой температуры на протяжении 5-6 часов. При этом такую печь важно греть постепенно, без резкого перекала, поддерживая стабильное горение в течение нескольких часов. Если температуру повысить резко, печь может потрескаться.

Лучше сжигать дрова "порциями": разогреть баню до желаемой температуры, а затем дождаться, пока печь отдаст накопленное тепло, и позволить помещению прогреться. Потом можно поджечь еще немного дров, чтобы повысить температуру в парной.

Как правильно топить баню, чтобы не угореть

В первую очередь, важно подготовить печь к новой растопке. Вот что нужно сделать:

Проверить состояние дымохода. Если на нем будет нагар, это может препятствовать циркуляции воздуха, и в помещении может скопиться смертоносный угарный газ (CO).

Также важно убрать золу из печи и старые угли. Неубранная зола будет мешать разгоранию пламени, а из-за старых углей возможно задымление.

Кроме того, очень важно правильно регулировать интенсивность подачи воздуха через поддувало с помощью заслонки или дверцы. Если открыть поддувало – тяга увеличивается (это нужно во время растопки). А при закрытии заслонки происходит уменьшение тяги, к дровам практически прекращается поступление воздуха, и огонь гаснет.

Вот как топить баню, чтобы не угореть – стоит придерживаться ряда довольно простых правил:

Не укладывайте в печь сырые дрова – из-за них может быть задымление, есть угроза засорения дымохода смолой.

Не закрывайте поддувало сразу после растопки – тяга прекращается, и может задымиться парная.

Не ведите активную топку, когда в бане парятся.

Никогда не оставляйте баню без присмотра во время активной топки.

Признаки правильной топки: прозрачный дым, отсутствие запаха гари, ровное горение. Если появляется черный дым, запах гари или горение становится неровным, нужно прекращать париться и искать причину проблемы.

Никогда не закрывайте дымоходную заслонку, если в топке остаются тлеющие угли. Заслонка не позволит дымовым газам (в частности, СО) выйти наружу, и они могут скопиться в помещении. В баню обязательно должен попадать свежий воздух (нужна правильная система вентиляции).

Чтобы точно не отравиться СО, желательно установить датчик угарного газа. Если в воздухе будет много угарного газа, прибор подаст громкий звуковой сигнал, и вы будете знать, что помещение нужно проветрить.

Как правильно топить баню зимой – секреты растопки и нюансы работы с заслонкой

Любую печь можно легко растопить, если сделать несколько простых шагов. Действовать нужно так:

Уложить на дно несколько слоев скомканной бумаги.

Потом положить щепки.

Разместить крест-накрест небольшие поленья (толщиной до 10 сантиметров) так, чтобы они занимали не более двух третей топки.

Поджечь бумагу и щепу и закрыть дверцу печи.

Поддувало должно быть открытым. Еще нужно полностью открыть заслонку дымохода – благодаря этому в печь попадет больше воздуха, и огонь лучше разгорится. Если этого не сделать, в парной может быть задымление, особенно, если печь металлическая.

Теперь понятно, нужно ли открывать заслонку, когда топишь баню – во время распалки это делать обязательно.

Когда первая партия дров перегорит, угли нужно разравнивать по топке кочергой и подбрасывать дрова небольшими порциями. Перед подбрасыванием дров заслонку дымохода следует полностью открыть, в противном случае – возможен выброс CO в помещение. Следите за тем, чтобы дым был практически прозрачным.

Заслонку прикрывают, если надо замедлить горение. Поддувало закрывают, когда дрова перегорели, и в парной есть необходимая температура. Если слишком рано закрыть заслонку, дым может затянуть помещение. В том случае, если слишком поздно закрыто поддувало, парилка может перегреться.

Как только огонь разгорается, заслонку нужно держать полностью открытой. Когда огонь разгорится полностью, поддувало можно понемногу прикрывать. Благодаря этому в парной сохранится высокая температура. Закрыть поддувало полностью можно только тогда, когда дрова полностью прогорят.

Ранее эксперт по твердому топливу Сергей Чайкин рассказал УНИАН, чем топить буржуйку или печь выгоднее всего.

Вас также могут заинтересовать новости: