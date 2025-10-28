Президент Украины сообщил, что продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики после российских атак.

Отопительный сезон в Украине официально стартует сегодня, 28 октября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "РБК-Украина".

"Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа", - сказал он.

Хватит ли газа Украине

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина уже нашла около 70% средств, необходимых на импорт дополнительного газа, который необходим для успешного прохождения отопительного сезона.

"Газ - это сейчас только возможности импорта, которые зависят только от денежного обеспечения. В конце концов газ - это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли", - сказал президент.

По его словам, правительство обеспечит всю необходимую сумму для покупки "голубого топлива".

Подготовка к зиме

Также Зеленский отметил, что продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики, которые были повреждены в результате российских атак.

"Мы будем восстанавливать то, что они разрушают, и защищать то, что у нас есть... Это постоянная борьба - мы защищаемся, они разрушают, мы восстанавливаем", - добавил глава государства.

По словам президента, Украина ведет активные переговоры с международными партнерами о помощи в энергетической сфере. Он указал, что соответствующие разговоры велись с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и представителями Нидерландов.

"Отдельно я договариваюсь с немцами. Мы с канцлером это проговорили. Есть две компании в Германии и в Италии, которые производят необходимое оборудование для генерации электричества. Я ему показал необходимое количество", - отметил Зеленский.

Он добавил, что эти договоренности позволят усилить украинскую энергосистему зимой.

Отопительный сезон в Украине - главные новости

Атаки России по газовой инфраструктуре, по неофициальным данным, уже уничтожили примерно 60% газового производства. По словам заместителя министра энергетики Николая Колесника, Москва пытается оставить украинцев без газа перед зимой.

Следует отметить, что 3 октября начался отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. А вот жилые дома оставались без тепла.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев 18 октября заявил, что в Киеве из-за погоды пока не могут начать отопительный сезон в домах. Дело в том, что среднесуточная температура воздуха была выше 8℃, что является отправной точкой для отопительного сезона.

