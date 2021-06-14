В субботу, 12 июня в живом квартале Файна Таун от KAN Development состоялось торжественное открытие пляжного комплекса. Теперь для жителей ЖК Файна Таун лето станет действительно незабываемым, а прекрасный отдых всегда будет в шаговой доступности от их дома, ведь KAN создает не просто квадратные метры, а комфортную среду для жизни.

Пляжный комплекс стал частью большой рекреационной зоны живого квартала, в состав которой входят: спортивная площадка, созданная в коллаборации с глобальным спортивным брендом PUMA, зона для мини-футбола и баскетбола, уютная и комфортная BBQ зона, поляна с гамаками, где можно почитать книгу и отдохнуть, зона для пляжного волейбола и яркая, безопасная детская площадка с резиновым покрытием.

Невероятное пространство пляжного комплекса состоит из 2 бассейнов с подогревом: взрослого - размером 25х12,5 метров, который имеет длину спортивного, но комфортно спроектирован под лаундж с зоной мелководья и баром с выходом в бассейн. И детский бассейн размером 12,6х6 метров с безопасными широкими ступенями и небольшой глубиной. Для удобства жителей зону бассейна оснащено 150 удобными шезлонгами, уютными бунгало, комфортными раздевалками и камерами хранения.

На торжественном открытии на жителей ждала развлекательная программа для всей семьи, водные развлечения, йога у бассейна с анимационной командой, красота сказочных русалок, аква флеш-моб, детский квест, вкусные напитки и угощение от Ильмолино.

KAN один из немногих столичных девелоперов, который в течение многих лет стабильно реализует проекты в заявленных объемах. Только за прошлый год более 1500 семей стали счастливыми обладателями ключей в новых проектах от девелопера.

KAN Development всегда выполняет весь спектр взятых на себя обязательств - по качеству работ, благоустройства, создания социальной, спортивной и досуговой инфраструктуры. Поэтому инвесторы комплексов вместо долгого ожидания уже на старте проекта проводят время на территории ЖК, играя в футбол, теннис, катаясь на велосипеде или проводя время в зоне BBQ. Опыт клиентов KAN уже много лет показывает, что можно своевременно получить ключи от квартиры, быстро сделать ремонт (или выбрать квартиру с обустройством от девелопера) и заселиться, жить полноценной жизнью сегодня, не откладывая ее на завтра. Жителям проектов от KAN не нужно ждать пока вырастут деревья или откроется детский сад - все это уже с первых очередей строительства.

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Автор: Григорий Бондарь