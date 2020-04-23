Открытие метро в Киеве: на Кабмин подали в суд с требованием запустить метрополитен

Депутат от "Европейской солидарности" считает незаконным решение правительства о закрытии метро в столице.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подал иск к Кабмину с требованием открыть метрополитен в Киеве.

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"Подал иск в Окружной административный суд на решение Кабинета министров Украины о закрытии метро. Я считаю этот шаг абсолютно незаконным и даже преступным против украинского народа. Тысячи людей, которые обеспечивают жизнедеятельность миллионных городов, среди которых медицинский персонал, уже больше месяца не могут добраться на работу в больницы. Напомню, что их работа сейчас - спасать человеческие жизни", - написал парламентарий.

Гончаренко считает, что правительство "безответственно подошло к этому решению - отрезать их от транспорта, не просчитало все возможные последствия", и "вслепую сделало уверенный шаг к уничтожению экономики города и созданию страшных неудобств для миллионов жителей".

"Так не может продолжаться. Поэтому я требую, чтобы людям, которым нужно добираться на работу, в частности, медикам, которые сейчас на передовой борьбы с болезнью, открыли возможность пользоваться транспортом", - подытожил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, с 12 марта Кабмин с целью предотвращения распространения нового коронавируса ввел в Украине карантин. Ограничительные меры продлятся до 11 мая.

В рамках карантина с 17 марта в Киеве, Харькове и Днепре закрыты метрополитены.