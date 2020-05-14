С 22 мая: в Минздраве уточнили, что будет предусматривать второй этап ослабления карантина

Несмотря на ослабление в Украине продолжат действовать все противоэпидемические правила: масочный режим, социальная дистанция и тому подобное.

С 22 мая в рамках второго этапа смягчения карантина планируется разрешить работать дошкольным учебным заведениям, общественному транспорту, гостиницам, проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Следующий этап, который мы видим, то есть второй этап, мы видим его 22 мая. Все этапы мы рассчитывали, исходя из 10 дней, поскольку это тот срок, за который мы можем на основе анализа информации четко определиться, что мы готовы к переходу ко второму этапу», - заявил он.

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«Какие смягчения мы планируем с 22 мая, исходя из сегодняшней ситуации? Это разрешение на проведение спортивных соревнований без зрителей, открытие гостиниц, хостелов без функционирования ресторанов и спортивных залов, мы даем разрешение на ВНО, также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения», - добавил министр.

Степанов отметил, что в постановлении правительства будет четко определено, что все эти мероприятия можно проводить только при условии соблюдения противоэпидемических правил: масочного режима, социальной дистанции, дезинфекции антисептиками рук и всех других правил, которые были установлены в государстве.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавируса карантин до 22 мая и решил снять ряд ограничений, начиная с 11 мая.

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В Украине по состоянию на утро 14 мая зарегистрировано 16 тыс. 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 тыс. 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая заболевания.

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