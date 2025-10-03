Оповещения о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием.

Правительство приняло постановление, которое предусматривает, что "Дія" будет присылать уведомления о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Защищенность данных граждан - это основа прозрачного и удобного цифрового государства. Украинцы должны знать, что происходит с их данными в реестрах. И уже вскоре будут получать соответствующие уведомления в Дії", - отметил он.

По словам Федорова, правительство приняло постановление, которое запускает подсистему мониторинга доступа к данным. Теперь:

система фиксирует каждый факт обмена данными украинцев между государственными органами;

"Дія" будет присылать оповещения о том, кто, когда и с какой целью обращался к их данным в реестрах.

"Оповещения о взаимодействии с данными не касаются случаев, связанных с расследованием преступлений, контрразведкой, борьбой с терроризмом или досудебным расследованием", - подчеркнул Федоров.

При этом он отметил, что о запуске функционала уведомлений расскажет позже.

В "Дії" появилась долгожданная услуга для водителей - что известно

Ранее в приложении "Дія" добавили новую услугу для водителей - замену техпаспорта онлайн. Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что новая услуга полезна, если вы потеряли техпаспорт, повредили его, изменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат.

Для того, чтобы воспользоваться услугой необходимо через приложение "Дія" перейти в раздел "Сервисы", "Водителю", "Замена техпаспорта". Следующим шагом нужно подписать заявление и указать удобный способ доставки - отделение или курьер "Укрпочты". В Минцифры добавили, что оплатить услугу нужно в течение 24 часов.

