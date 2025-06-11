Украинцам также советуют актуализировать данные в реестре через портал "Дія".

Мобильное приложение "Дія" будет сообщать о снятии пользователя с зарегистрированного места жительства. Ранее об этом сообщали письмами. Об этом информирует пресс-служба платформы "Дія" в своем Telegram-канале.

"Дія" сообщит, если вас снимут с места жительства. Раньше вас могли снять с места жительства, а вы годами об этом не знали. Теперь, если владелец "выпишет" вас из квартиры или дома - "Дія" сразу пришлет уведомление", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что важно, чтобы в Реестре территориальной общины были данные о вас и налоговый номер. Иначе без него уведомление не поступит. В "Дії" советуют легко и быстро актуализировать данные в реестре через портал "Дія".

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"Дія" - последние новости

С июня этого года первым платным сервисом в "Дії" станет шеринг документов для банков. В будущем планируется еще два платных сервиса - "Дія.Підпис" и Diia.OAuth.

Ранее сообщалось, что на портале "Дія" появится искусственный интеллект, который будет помогать находить услуги, справки и даже в перспективе сможет общаться голосом. На портале государственных услуг запустят ИИ-агента уже в этом году.

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