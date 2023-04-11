Во вторник, 11 апреля, Волынский областной совет проголосовал за запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области.
Как сообщает Суспильне, проект решения о запрете УПЦ МП на территории Волыни депутаты приняли единогласно - 54 "за".
Кроме того депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ с призывом разорвать любые связи с русской православной церковью.
Согласно проекту, депутаты решили:
- обратиться к президенту с просьбой определить законопроект "об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" неотложным и вне очереди рассмотреть его в Верховной Раде;
- запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (официально зарегистрированной как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Волынской области;
- рекомендовать Волынской областной военной администрации расторгнуть договор аренды (пользования) на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, пользующимися храмами, которые являются памятниками архитектуры.
Проблемы в УПЦ МП
1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.
В январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.
Украинские регионы постепенно запрещают деятельность УПЦ МП на областном уровне. В частности, недавно московскую церковь запретили в Ривненской области.