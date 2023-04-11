Решение о запрете деятельности московских попов местные депутаты приняли единогласно.

Во вторник, 11 апреля, Волынский областной совет проголосовал за запрет деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории области.

Как сообщает Суспильне, проект решения о запрете УПЦ МП на территории Волыни депутаты приняли единогласно - 54 "за".

Кроме того депутаты поддержали текст обращения к верующим УПЦ с призывом разорвать любые связи с русской православной церковью.

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Согласно проекту, депутаты решили:

обратиться к президенту с просьбой определить законопроект "об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" неотложным и вне очереди рассмотреть его в Верховной Раде;

запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата (официально зарегистрированной как Киевская митрополия Украинской православной церкви) на территории Волынской области;

рекомендовать Волынской областной военной администрации расторгнуть договор аренды (пользования) на комплекс сооружений с религиозной организацией "Святогорский Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волынской области" и соответствующие договоры с другими религиозными общинами УПЦ МП, пользующимися храмами, которые являются памятниками архитектуры.

Проблемы в УПЦ МП

1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

В январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

Украинские регионы постепенно запрещают деятельность УПЦ МП на областном уровне. В частности, недавно московскую церковь запретили в Ривненской области.

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