В Ривненской области запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.
Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято единогласно на внеочередной сессии Ровенского областного совета сегодня, 10 апреля. В частности, за него проголосовали 55 присутствующих в сессионном зале депутатов.
Кроме того, депутаты проголосовали об отмене решений, принятых исполнительным комитетом Ривненского областного совета в начале 90-х годов прошлого века, касающихся регистрации уставов и передачи культовых зданий религиозным общинам УПЦ (МП).
Как будет выполняться сегодняшнее решение Ривненского областного совета-на сессии не сообщалось.
По словам депутата Сергея Кондрачука, проблема в том, что пока не прописан сам механизм реализации этого запрета.
По его мнению, нужно приложить немало усилий исполнительной власти, правоохранительным органам и членам религиозных общин.
Ситуация с УПЦ МП в Украине
Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.
В январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.