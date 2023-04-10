Религиозные общины УПЦ МП могут остаться без культовых сооружений.

В Ривненской области запретили деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято единогласно на внеочередной сессии Ровенского областного совета сегодня, 10 апреля. В частности, за него проголосовали 55 присутствующих в сессионном зале депутатов.

Кроме того, депутаты проголосовали об отмене решений, принятых исполнительным комитетом Ривненского областного совета в начале 90-х годов прошлого века, касающихся регистрации уставов и передачи культовых зданий религиозным общинам УПЦ (МП).

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Как будет выполняться сегодняшнее решение Ривненского областного совета-на сессии не сообщалось.

По словам депутата Сергея Кондрачука, проблема в том, что пока не прописан сам механизм реализации этого запрета.

По его мнению, нужно приложить немало усилий исполнительной власти, правоохранительным органам и членам религиозных общин.

Ситуация с УПЦ МП в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

В январе Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

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