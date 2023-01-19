Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий запрет деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

Как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект направлен на обеспечение духовной независимости, недопущение раскола в обществе по религиозному признаку, содействие консолидации украинского общества и защиту национальных интересов.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Проектом закона предусмотрено внесение изменений в ЗУ "О свободе совести и религиозных организациях", "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований". Согласно им исключается деятельность в Украине религиозных организаций, руководящий центр (управление) которых находится за пределами Украины в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

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