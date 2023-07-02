Рейды будут продолжаться до снятия рыбного запрета.

На Днепропетровщине действует тотальный запрет на вылов и продажу рыбы. Она распространяется даже на частные ставки, которые никак не соединены с реками, куда могли попасть вредные вещества после российского теракта на Каховской ГЭС.

Уже более двух недель специальные комиссии проверяют рынки по всей области - ищут запрещенный улов, говорится в сюжете ТСН. Журналисты стали свидетелями рейда комиссии на центральном рынке Днепра, увидев которую, продавцы рыбы разбежались.

В защиту одной из продавщиц рыбы на рынке Днепра стала представительница лаборатории с документами. Она уверяет: свежей рыбы здесь нет, только импортная - замороженная.

Специалисты призывают ни в коем случае не покупать рыбу с рук или на стихийных рынках, потому что после того, что с подрывом плотины Каховской ГЭС попало в воду, употребление такой рыбы может стоить жизни.

Грозит ботулизм, если рыба вяленая или копченая. Ботулизм - это заболевание, которое очень быстро распространяется, оно приводит к тяжелым последствиям.

Полный запрет на вылов и продажу действует на Днепропетровщине с 16 июня, рыбачить не разрешают даже в частных прудах. Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС Днепропетровская область почувствовала сразу - уже на следующий день тысячи рыбин погибли на сухом дне Каховского моря. Только из села Марьянское на Криворожье вывезли почти тонну мертвых карасей, которые руками пришлось собирать для ликвидации.

После этого рыбоохранные патрули ежедневно выходят на берег Каховского водохранилища, чтобы контролировать ситуацию с мором рыбы.

Мор рыбы после подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе.

После теракта, совершенного российскими оккупантами на Каховской ГЭС, в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях наблюдается мор рыбы. Местных жителей призывают ни в коем случае не употреблять ее в пищу.

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