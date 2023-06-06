Россия таким образом поставила под угрозу жизни тысяч гражданских.

Подрыв российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области, вероятно, является крупнейшей техногенной катастрофой в Европе за последние десятилетия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, отметив при этом, что единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, это выгнать ее из Украины.

"Россия разрушила Каховскую дамбу, вызвав, вероятно, крупнейшую техногенную катастрофу в Европе за последние десятилетия и поставив под угрозу тысячи мирных жителей. Это ужасное военное преступление", - подчеркнул глава МИД.

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Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде.

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны из-за ситуации с Каховской ГЭС и призвал распространять только официальную и проверенную информацию.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС "Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда.

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