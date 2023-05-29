На полный переход на новоюлианский церковный календарь может потребоваться смена поколений. Об этом глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил во время онлайн-брифинга.
В частности, у него спросили, многие ли приходы пока не готовы переходить на новоюлианский церковный календарь.
"Все переходы на новый календарь в Элладской, Болгарской, Румынской церквях сопровождались такими "болезненными расколами" и появлениями так называемых старостильных церквей, которые не признает полнота православия, но они существуют", - сказал Еленский.
В то же время, по его мнению, в Православной Церкви Украины "поступили достаточно взвешенно", когда "разрешили тем церковным общинам, монашеским общинам, вообще монастырям, которые пока не готовы переходить на новый календарь - не делать этого".
"Они получили некоторое время для того, чтобы осуществить этот переход", - добавил Еленский.
По его словам, священноначалие Православной церкви Украины "достаточно спокойно относится к тому, что какая-то монашеская община или какой-то приход не перешли еще на какой-то календарь".
Также у него спросили, сколько понадобится времени, чтобы окончательно осуществить этот переход.
"Церковь-это учреждение, которое опирается на традицию, и традиция очень много весит. Например, если люди в течение 50-60 лет воспринимали литургию исключительно на церковнославянском, то им трудно сразу перейти на украинский язык. И в некоторых общинах, по крайней мере одна Литургия в неделю, остается церковнославянским языком", - сказал он.
"Этот переход требует определенного времени и некоторой возможной смены поколений. По моим наблюдениям, чем выше у людей церковное сознание, чем меньше у них обрядоверия, а больше Евангельской основы, тем менее болезненно и более динамично и более вожделенно проходит этот переход", - подчеркнул Еленский.
Украинская церковь перешла на новый календарь
Как сообщал УНИАН, 24 мая 2023 года состоялось расширенное заседании Архиерейского Собора Православной Церкви Украины. На этом заседании было утверждено постановление о календарном вопросе и определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь. Таким образом, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января. В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников, а на Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.
В ПЦУ заверили, что календарная реформа состоится "без принуждения, постепенно и осознанно": приходы и монастыри, которые захотят придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность.
Религиовед Андрей Ковалев пояснил, что если 27 июля Поместный собор поддержит это решение и ПЦУ перейдет к новоюлианскому календарю, то тогда все церковные праздники "сдвигаются" на 13 дней.