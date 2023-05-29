Опыт других церквей свидетельствует, что переходы на новые церковные календари сопровождались "болезненными расколами".

На полный переход на новоюлианский церковный календарь может потребоваться смена поколений. Об этом глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил во время онлайн-брифинга.

В частности, у него спросили, многие ли приходы пока не готовы переходить на новоюлианский церковный календарь.

"Все переходы на новый календарь в Элладской, Болгарской, Румынской церквях сопровождались такими "болезненными расколами" и появлениями так называемых старостильных церквей, которые не признает полнота православия, но они существуют", - сказал Еленский.

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В то же время, по его мнению, в Православной Церкви Украины "поступили достаточно взвешенно", когда "разрешили тем церковным общинам, монашеским общинам, вообще монастырям, которые пока не готовы переходить на новый календарь - не делать этого".

"Они получили некоторое время для того, чтобы осуществить этот переход", - добавил Еленский.

По его словам, священноначалие Православной церкви Украины "достаточно спокойно относится к тому, что какая-то монашеская община или какой-то приход не перешли еще на какой-то календарь".

Также у него спросили, сколько понадобится времени, чтобы окончательно осуществить этот переход.

"Церковь-это учреждение, которое опирается на традицию, и традиция очень много весит. Например, если люди в течение 50-60 лет воспринимали литургию исключительно на церковнославянском, то им трудно сразу перейти на украинский язык. И в некоторых общинах, по крайней мере одна Литургия в неделю, остается церковнославянским языком", - сказал он.

"Этот переход требует определенного времени и некоторой возможной смены поколений. По моим наблюдениям, чем выше у людей церковное сознание, чем меньше у них обрядоверия, а больше Евангельской основы, тем менее болезненно и более динамично и более вожделенно проходит этот переход", - подчеркнул Еленский.

Украинская церковь перешла на новый календарь

Как сообщал УНИАН, 24 мая 2023 года состоялось расширенное заседании Архиерейского Собора Православной Церкви Украины. На этом заседании было утверждено постановление о календарном вопросе и определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, которые этого желают, право использовать старый календарь. Таким образом, все христиане Украины будут праздновать Рождество 25 декабря, а не как раньше - 7 января. В связи с этим смещаются и даты других церковных праздников, а на Пасху и Троицу новый календарь не повлияет.

В ПЦУ заверили, что календарная реформа состоится "без принуждения, постепенно и осознанно": приходы и монастыри, которые захотят придерживаться старого календаря, будут иметь эту возможность.

Религиовед Андрей Ковалев пояснил, что если 27 июля Поместный собор поддержит это решение и ПЦУ перейдет к новоюлианскому календарю, то тогда все церковные праздники "сдвигаются" на 13 дней.

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