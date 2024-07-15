Без наличия повестки ТЦК о необходимости пройти ВЛК и обновить данные по ВЛК штрафы применяться не могут.

Прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) является вторым шагом после обновления данных, который можно осуществить после получения повестки от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) о необходимости пройти ВВК. Об этом в эфире Эспрессо рассказала народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

По ее словам, согласно закону, в течение 60 дней граждане, которые подпадают под призывной возраст от 18 до 60 лет, обязаны, используя три механизма, обновить свои данные. При этом в случае необновления своих данных накладывается административный штраф.

"Что касается ВВК, то это следующий шаг по обновлению данных, который можно осуществить исключительно, если было получено уведомление или повестка от ТЦК. То есть без наличия повестки ТЦК о необходимости пройти ВЛК и обновить данные по ВЛК штрафы применяться не могут, потому что вы обновили свои данные, следовательно, выполнили обязанность, которая была заложена в законе", - сказала нардеп. Видео дня

Фриз подчеркнула, что в законе не говорится о том, что военнообязанные или призывники, кроме обновления данных в ТЦК, также должны пройти ВВК самостоятельно.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине два месяца действует закон о мобилизации. Президент Владимир Зеленский раскрыл, есть ли от него эффект. По словам главы государства, мобилизационная кампания в Украине идет по плану, и на новых рекрутов даже не хватает тренировочных площадок.

Также УНИАН сообщал, что темпы мобилизации в Украине оживились. По данным Reuters, некоторые призывные комиссии трудно справляются с наплывом мужчин, которые пришли прописаться или обновить данные до 16 июля.

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