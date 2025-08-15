Трамп хочет добиться прекращения огня в Украине, тогда как Путин уже считает победой встречу с президентом США без уступок.

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин по-разному оценивают успех своего саммита на Аляске, несмотря на то, что оба лидера надеются, что будет следующая встреча, пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что глава Белого дома считает любое перемирие в Украине ключевой целью переговоров. А вот для Путина встреча с Трампом на американской земле, учитывая, что Россия для этого не пошла на уступки по войне в Украине, уже является победой.

Указывается, что это неравновесие указывает на опасности и возможности для Трампа, который уже неоднократно заявлял, что только он может положить конец этой войне.

В материале говорится, что кремлевский диктатор не имеет особых стимулов прекращать боевые действия, поскольку его захватническая армия медленно одерживает победы в Украине. Однако, Путин не хочет потерять президента США, с которым давно наладил отношения.

Издание подчеркивает, что в 2022 году после того, как Путин начал крупнейшую войну в Европе за последние 80 лет, он стал международным изгоем. Поэтому, саммит с Трампом поможет ему преодолеть изоляцию.

Указывается, что еще более символичным является выбор места встречи - военная база Элмендорф-Ричардсон в США. По мнению издания, Путин уже одержит победу, появившись на этой встрече.

То, что саммит на Аляске будет проходить только с участием президентов США и России означает отказ от подхода бывшего президента Джо Байдена "ничего об Украине без Украины", который гарантировал, что украинский лидер Владимир Зеленский всегда имел место за столом переговоров.

Хотя, как отмечает издание, глава Белого дома и пытался успокоить президента Украины по этому поводу, личная встреча Трампа с Путиным является свидетельством того, насколько Трамп верит, что именно он, а не Украина, играет ключевую роль в прекращении конфликта.

Президент США заявил, что предложил встречу с Путиным для выяснения позиций. Он уже смотрит вперед и планирует второй саммит, на котором уже могут присутствовать украинский президент Владимир Зеленский и, возможно, европейские лидеры.

Трамп заявил, что второй саммит может быть даже "более продуктивным, чем первый". Издание отмечает, что Кремль, предвидя такой шаг, уже пригласил Трампа посетить Россию.

Согласно оптимистическому сценарию, Трамп и Путин могут договориться о прекращении боевых действий - временно или частично. Также президент США может поддержать идею обмена территориями, которую предлагает Путин. Негативный сценарий предполагает, что политики не придут к согласию и уйдут с пустыми руками.

В материале говорится, что кремлевский диктатор стремится углубить разногласия между США и Европой, одновременно хочет облегчения санкций на Россию, которые мешают экономическому росту.

Саммит на Аляске

Ранее УНИАН сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается подписывать никаких соглашений по итогам встречи Трампа и Путина. При этом, Песков добавил, что президенты США и России будут обсуждать самые сложные вопросы, касающиеся прекращения войны в Украине.

Также мы писали, что в городе Анкоридж, штат Аляска, где в пятницу, 15 августа, пройдет встреча Трампа и Путина, местные жители вышли на митинг в поддержку Украины. В заявлении неправительственной организации "Native Movement" указано, что решение принять Путина, который является военным преступником, является предательством истории и моральных ценностей.

