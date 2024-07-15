В середине мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

Мобилизационная кампания в Украине идет по плану, и на новых рекрутов даже не хватает тренировочных площадок. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Так, у главы государства спросили, как он оценивает ход мобилизации в Украине после двух месяцев со времени вступления в силу нового мобилизационного закона.

"Военные говорят, что все идет согласно их плану", - сказал Зеленский.

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В то же время, президент отметил, что в Украине недостаточно тренировочных площадок.

"Можно ли их расширить? Уже идет расширение!" - сказал Зеленский.

Также президент добавил, что происходит расширение тренировочной базы за рубежом.

"Это одно из решений нашего двустороннего соглашения с Польшей", - сказал глава государства.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, по данным Минобороны, на сегодня обновили свои военно-учетные данные около трех миллионов граждан Украины. Потребность Вооруженных сил для призыва во время мобилизации значительно меньше. Поэтому не все граждане, которые обновили учетные данные, будут призваны на военную службу, утверждают в Минобороны.

Одновременно продолжается добровольная мобилизация заключенных. Но в Минюсте говорят, что в лучшем случае их удастся собрать только 15 тысяч. Уже освобождено 2872 заключенных из 5196 претендентов, а 368 было отказано по состоянию здоровья.

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