С 14 по 17 августа 2025 года в Пекине проходят World Humanoid Robot Games (WHRG). Это первые в мире олимпийского типа соревнования, главными участниками которых являются человекоподобные роботы, пишет Interesting Engineering.

Более 500 "участников" соревнуются в десятках спортивных (и не только) дисциплин: некоторые из них спортивные и включают бег, бокс и футбол. Также в программе модные показы, музыкальные выступления, уборка, имитация работы на складах и заводах.

Для состязаний организовано четыре основные зоны: расширенная беговая дорожка длиной 2,1 м, мини-футбольное поле 5×5 м, боксерский ринг и ряд дополнительных площадок. Есть и зона дистанционного управления, где операторы могут в режиме реального времени контролировать действия роботов.

Участники могут использовать как полностью автономных роботов, так и модели с пультом управления. Первые используют алгоритмы распознавания объектов и принятия решений, тогда как вторые требуют устойчивого сигнала, который обеспечивает сеть 5G-A.

Не обошлось и без курьезов – робот H1 от компании Unitree сбил человека во время финала легкоатлетического забега на 1500 метров, но все равно пришел к финишу первым. Он преодолел 1,5 км за шесть минут и 34 секунды.

Игры продлятся три дня и завершатся в воскресенье. Билеты стоят от ¥180 до ¥580 (1000-3000 грн). Как сообщают журналисты, на стадионе наблюдается праздничная, позитивная атмосфера. Присутствуют и иностранные гости.

Ранее в Китае открыли первый в мире магазин по продаже человекоподобных роботов – как для бизнеса, так и личного пользования. Стоимость Андроидов начинается от 2000 юаней (~11 000 грн) и доходит до нескольких миллионов.

Напомним, Илон Маск обещал 10 000 человекоподобных роботов Optimus уже в 2025 году, а создатель ChatGPT Сэм Альтман верит, что уже через 5-10 лет гуманоиды будут свободно ходить по улицам и управлять автомобилями.

