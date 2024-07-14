При возобновлении данных прохождение военно-врачебной комиссии не требуется.

При обновлении военно-учетных данных в рамках нового закона о мобилизации в Украине прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) не требуется. Об этом говорится в разъяснении Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на ее прохождение.

"В связи с распространением неточной информации в некоторых телеграмм-каналах и других информационных ресурсах по штрафам за обновление данных без прохождения военно-врачебной комиссии Министерство обороны Украины разъясняет. Сейчас законодательством Украины предусмотрены отдельные виды воинской обязанности, в частности обновление данных и прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - говорится в сообщении. Видео дня

В Минобороны подчеркивают, что при обновлении данных прохождения военно-врачебной комиссии не требуется. Прохождение ВВК необходимо только после получения повестки на прохождение военно-врачебной комиссии.

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - отметил директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

Мобилизация в Украине - последние новости

До 7 миллионов украинцев не успеют обновить данные в ТЦК. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Олег Синютка.

По его словам, для того, чтобы человек был готов служить, его надо мотивировать, а не запугивать.

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